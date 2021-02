Przebieg COVID-19 ostrzejszy niż rok temu. "Coś nowego wkradło się w infekcję"

Trzecia fala dopiero się rozwija - mówiła w TVN24 dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, specjalistka chorób zakaźnych i ordynatorka w wojewódzkim szpitalu chorób zakaźnych w Warszawie. Według ekspertki rok temu zachorowania na COVID-19 miały łagodniejszy przebieg. - W tej chwili do szpitala, w którym pracuję, przyjmujemy pacjentów z bardzo ciężką niewydolnością oddechową od razu – podkreśliła.

Trzecia fala koronawirusa stała się faktem. W ostatnich dniach liczba zakażeń w Polsce wzrasta. Zdaniem Adama Niedzielskiego apogeum zachorowań na COVID-19 można się spodziewać na przełomie marca i kwietnia. - Póki co, te prognozy pokazują, że szczyt tej trzeciej fali będzie na takim średnim dziennym poziomie mniej więcej 10-12 tysięcy przypadków dziennie, co z punktu widzenia samego systemu opieki zdrowotnej jest już liczbą, z którą już sobie poradziliśmy - mówił w poniedziałek w TVN24 minister zdrowia.

Ekspertka: Obserwujemy ostrzejszy przebieg COVID-19. Mogą być za to odpowiedzialne nowe warianty

Dr Grażyna Cholewińska-Szymańska przyznała w TVN24, że taki scenariusz jest realny. Zaznaczyła, że "trzecia fala pandemii dopiero się rozwija". Jak dodała, lekarze dostrzegają różnice między dzisiejszymi przypadkami zachorowań a tymi sprzed roku.

- Wtedy przypadki kliniczne były troszeczkę mniej złośliwe, a przebieg był bardziej łagodny – podkreśliła. - W tej chwili wśród tych pacjentów, których przyjmujemy do szpitala, w którym ja pracuję, to są rzeczywiście pacjenci z bardzo ciężką niewydolnością oddechową od razu. Dotyczy to zwłaszcza tych pacjentów z wielochorobowością i pacjentów starszych, których jeszcze na wiosnę udało się uratować, a dziś już niestety nie – powiedziała.

Ekspertka zaznaczyła, że obecnie "pacjenci chorują trochę inaczej niż rok temu na początku infekcji". - Sądzimy, że coś nowego wkradło się w infekcję koronawirusową, czego jeszcze nie zidentyfikowaliśmy, przypuszczamy, że mogą być za to odpowiedzialne nowe warianty – podsumowała dr Cholewińska-Szymańska.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował w poniedziałek w Polskim Radiu 24 o przestrzeganie zaleceń związanych z koronawirusem - o noszenie maseczek, zachowanie dystansu. - Szczególnie teraz, kiedy te nowe mutacje są bardziej zaraźliwe od tego wirusa klasycznego. Mutacja brytyjska - naukowcy mówią, że jest od 30 do 35 proc. bardziej zaraźliwa, a mutacja południowoafrykańska nawet 50 proc., czyli dość łatwo niestety możemy się zarazić koronawirusem, a wiemy, jakie tego mogą być skutki - zaznaczył.

Według prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dalszy rozwój pandemii zależy "w największym stopniu od nas samych, od naszej dyscypliny, solidarności, odpowiedzialności". - Musimy się liczyć ze zwiększoną falą zakażeń. Jesteśmy w przedbiegu trzeciej fali, miejmy tylko nadzieję, że będzie ona niższa niż jesienią - mówił w niedzielę dr Michał Sutkowski.

