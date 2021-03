Jak informuje "Dziennik Zachodni", do zdarzenia doszło w sobotę 20 marca na lotnisku Katowice-Pyrzowice (woj. śląskie). Cała rodzina zjawiła się tam, by lecieć na wakacje do Turcji.

Pyrzowice. 14-latek miał być na kwarantannie, rodzice chcieli go zabrać do Turcji

W trakcie odprawy przed lotem do Antalyi funkcjonariusze Straży Granicznej zorientowali się, że 14-latek powinien przebywać na kwarantannie, do której końca - w momencie zdarzenia - pozostało mu 7 dni.

Tym samym rodzice dziecka nie dopełnili obowiązku dopilnowania przestrzegania zasad przebywania na izolacji domowej przez syna. Zgodnie z art. 116 §2 kodeksu wykroczeń ojciec, jako opiekun prawny osoby małoletniej, został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych

- przekazał "Dziennikowi Zachodniemu" Szymon Mościcki, p.o. rzecznika komendanta śląskiego oddziału Straży Granicznej. W wyniku braku pozwolenia wejścia na pokład samolotu rodzina zrezygnowała z podróży. O całej sytuacji powiadomiono także sanepid.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni