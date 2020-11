- Serdecznie zapraszam panią artystkę do szpitala. Damy jej nawet ładny kombinezonik i maskę, żeby się nie ochroniła – mówił doradca premiera do walki z pandemią prof. Andrzej Horban w programie „Gość Radia ZET”. Ekspert pytany był o słowa Edyty Górniak, która uważa, że koronawirusa nie ma, a w szpitalach leżą statyści. Horban zapowiedział także, że jeśli będziemy przestrzegać obostrzeń, w ciągu miesiąca część z nich może zostać zniesiona.

Prof. Andrzej Horban w programie „Gość Radia ZET” mówił o walce z pandemią. Ocenił, że jest szansa, że do świąt Bożego Narodzenia Polska może zrezygnować z części obostrzeń. - Jeżeli będziemy stosowali się do zaleceń, to istnieje bardzo duża szansa, że w okolicach świąt będziemy w miarę normalnie funkcjonować i zdecydowana część zaleceń zostanie wycofana – zapowiedział w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Główny doradca premiera podkreślił jednak, że to zależy od nas samych.

Pytany o powrót dzieci do szkół, pod koniec listopada, ekspert odpowiedział, że „być może będzie taka możliwość”. - Wszystko zależy od tego, co wydarzy się w najbliższych 2 tygodniach – ocenił gość Beaty Lubeckiej.

Ekspert mówił także o szczepionce przeciw COVID-19. - Zakładamy, że wyniki badań klinicznych III fazy, czyli ocena bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki skończy się w grudniu lub styczniu. W tym momencie ruszy produkcja masowa. Jeśli szczepionka ruszy w styczniu, to będzie dostępna stopniowo – zapowiedział prof. Andrzej Horban. Jak dodał, w takim wypadku, dla każdego szczepionka będzie dostępna dopiero na wiosnę. - Jeżeli doprowadzimy do tego, że np. ¾ społeczeństwa jeszcze będzie wrażliwe na tego wirusa i będziemy mieli tę szczepionkę, to te ¾ społeczeństwa będzie zaszczepione. O ile zechce być zaszczepione – komentował.

Horban o słowach Edyty Górniak na temat epidemii: Pani artystka nie widziała wirusa, bo to małe

Doradca premiera ds. COVID-19 odniósł się także do słów Edyty Górniak, która uważa, że koronawirusa nie ma, a w szpitalach leżą statyści. - Mniej więcej znam, osobiście nie. Na szczęście. Serdecznie zapraszam panią artystkę do szpitala. Damy jej nawet ładny kombinezonik i maskę, żeby się nie ochroniła – mówił. Jak dodał, "każdy ma prawo do głoszenia poglądów, jakie sobie uważa za stosowne".

- Są ludzie, którzy głoszą, że ziemia jest płaska i mają jakieś argumenty. W końcu jak człowiek popatrzy, to ona jest płaska – żartował ekspert. - A widział ktoś wirusa? Nie widział. Pani artystka nie widziała wirusa, bo to małe – komentował gość Beaty Lubeckiej.

Przypomnijmy, Edyta Górniak podczas spotkania live na Instagramie mówiła o statystach leżących w szpitalach, międzynarodowych spiskach, szkodliwości noszenia maseczek i walce z wirusami za pomocą witamin oraz oregano. Sprzeciwiała się także szczepieniom oraz stwierdziła, że ludzie są kontrolowani, a Bill Gates chce doprowadzić do depopulacji świata.

RadioZET.pl