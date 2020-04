Rośnie liczba polskich samorządowców, którzy sprzeciwiają się organizacji wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku. W nietypowy sposób dołączył do nich Rafał Przybył, burmistrz Wieruszowa (woj. łódzkie). Samorządowiec opublikował w sieci nagranie, na którym m.in. zamyka się w trumnie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Coraz więcej wskazuje na to, że pomimo szalejącej w Polsce epidemii koronawirusa, wybory prezydenckie odbędą się zgodnie z terminem, czyli 10 maja 2020 roku. Ma to umożliwić forsowany przez PiS pomysł organizacji głosowania w sposób korespondencyjny.

Marszałek sejmu Elżbieta Witek przekonywała we wczorajszym telewizyjnym orędziu, że nie może być zgody na to, aby wprowadzać w Polsce stan nadzwyczajny tylko po to, aby móc zmienić datę wyborów. "Przeniesienie wyborów wbrew konstytucyjnemu porządkowi, tylko dlatego, że ktoś może w tym upatrywać swój polityczny zysk, jest deliktem konstytucyjnym. Nie można tak postępować" - oceniła.

Jak dodała, "wybory muszą odbyć się bezpiecznie i bez jakiegokolwiek zagrożenia dla Polaków. Takim sposobem jest głosowanie korespondencyjne."

W ostatnich dniach część samorządowców, m.in. prezydenci: Warszawy - Rafał Trzaskowski, Wrocławia - Jacek Sutryk i Gdyni - Wojciech Szczurek opowiedzieli się przeciwko organizacji wyborów prezydenckich 10 maja. "Uczciwość każe mi dziś twardo powiedzieć: z powodów etycznych nie wolno, a z powodów technicznych nie da się przeprowadzić wyborów 10 maja. Nie można narażać życia wyborców, ani członków komisji wyborczych i urzędników" - napisał Szczurek na Twitterze.

Do grupy dołączył w nietypowy sposób Rafał Przybył, burmistrz Wieruszowa (woj. łódzkie). Samorządowiec opublikował w sieci nagranie, na którym m.in. zamyka się w trumnie.

- Drodzy wyborcy, torpedowanie ustalonego terminu wyborów, to także dla naszej małej gminy cios. Jako ta Polska w pigułce, jako ten lakmus papierek, stracilibyśmy wiele. Dołączamy więc - bez głupich i totalnych sprzeciwów - do ustalonego kalendarza wyborczego - mówi ironicznie na początku nagrania.

Dodaje także, że "wrogie struktury" nie będą mu mówić, co jest dobre, a co złe.

Oglądaj

Następnie widzimy dwa scenariusze wydarzeń. Najpierw pancerne drewno, schowki na konstytucję i przybory do pisania - opisane jako wersję "prezydencką", a dalej "grupową trumnę dla elektoratu".

- Szanowni państwo, szanowni rządzący: "memento mori". Do urny nędzy! Urna jego mać! - dodaje Przybył. W tle widzimy urny z prochami zmarłych.

RadioZET.pl