Michał Gościński to ratownik medyczny, którego codziennością jest walka o życie pacjentów z COVID-19. Opisał swój dzień pracy. "Połowa ludzi bez maseczek. Druga w maseczkach usyfionych tak, że w sumie można grzyby z nich skrobać do suszenia" – napisał na Facebooku.

Michał Gościński to pracownik pogotowia ratunkowego. Na Facebooku opisał, jak wygląda dzień walki z COVID-19 oczami ratownika medycznego. Nie ma czasu zjeść ani załatwić potrzeb fizjologicznych. Jak podkreśla, częściej widzi kolegów z karetki niż własną rodzinę.

"Sikam do worka, bo trochę wstyd pod drzewko w centrum miasta. Na kebaby nie mogę patrzeć, a ostatnio to i parówa w bułce to podstawa mojej diety. Częściej widzę kolegę z zespołu niż żonę, która ostatnio mi powiedziała, że się już przyzwyczaiła do pustego mieszkania. Wezwanie, szpital, następne wezwanie, dezynfekcja, kolejne wezwanie: kontynuacja misji poprzedniego zespołu" - wylicza.

Ratownik opisuje swój dzień pracy. Gorzkie refleksje z pierwszej linii frontu walki z epidemią

Michał Gościński, który cały dzień musi spędzić w kombinezonie medycznym, gorzko opisuje stosunek Polaków do obostrzeń. "Połowa ludzi bez maseczek. Druga w maseczkach usyfionych tak, że w sumie można grzyby z nich skrobać do suszenia. No i oczywiście wszędzie odsłonięte kinole. Nigdy w życiu nie widziałem takiej ilości superbohaterów. Przecież oni muszą być nieśmiertelni. Bo chyba nie głupi?" - pyta na Facebooku.

Mężczyzna przywołuje przykład koronasceptyka, pana Kazimierza. Pacjent w wieku 54 lat nie miał chorób przewlekłych. "Panie, ten kowid to mistyfikacja. Te maseczki to biznes tych brudnych pał z rządu. Ja to wszystko pie**olę i będę żył, jak mi się podoba. Zbijcie mi ciśnienie i spie**alajcie" - cytuje 54-latka ratownik. "Niecałe dwa tygodnie później, też pan Kazimierz. <<Panie ja się duszę! Panie pomocy, bo umieram!>> Pan Kazimierz nie był nieśmiertelny. Pan Kazimierz umarł niecałe 2 godziny po wypowiedzeniu błagania o pomoc" - kwituje gorzko.

Dalej pracownik pogotowia opisuje przypadek duszności u 8-miesięcznego dziecka. "Nie mogę jechać, bo właśnie jechałem uzupełnić tlen po ostatnim zakażonym pacjencie. Dzwonię do dyspozytora przekazać informację, że musiał się pomylić, bo jestem niegotowy. W odpowiedzi słyszę: <<Ku*wa, nie ma wolnej karetki po tej stronie miasta>>" - relacjonuje.

Wpis Gościński podsumowuje mocnym apelem. "Żyjcie dalej w beztrosce. Myślcie dalej, że jesteście nieśmiertelni. Przecież was to nie dotyczy. Do zobaczenia niedługo" - kończy.

RadioZET.pl