Trzecia fala koronawirusa się rozpędza i niestety zbiera śmiertelne żniwo. W czwartek, 8 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 887 przypadkach SARS-CoV-2. Najwięcej potwierdzonych zakażeń pochodzi z województw: śląskiego (4880) i mazowieckiego (3910).

Rekord zakażeń odnotowano 1 kwietnia. Tego dnia MZ zarejestrowało 35 251 przypadków koronawirusa. W czwartek, 8 kwietnia niepokojąca jest dobowa liczba zgonów. Jak podało MZ - z powodu COVID-19 zmarło 241 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 713 osób. Ogółem dobowa liczba zgonów to 954 osoby - najwięcej od początku pandemii.

Rekordowa liczba zgonów na COVID-19. Ministerstwo zdrowia wyjaśnia

Powody tak porażającej liczby przypadków śmiertelnych "to wynik m.in. opóźnień w raportowaniu placówek medycznych spowodowanych okresem świątecznym" - podało MZ na Twitterze. Ten komunikat uzupełnił potem rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Na konferencji prasowej podkreślił, że tak wysoka liczba zgonów to nie jest wynik tylko z ostatniej doby. W tej liczbie – mówił – zawarte jest też "około 100 zgonów z Wielkiego Piątku, około 130 z Wielkiej Soboty, około 130 z Wielkiej Niedzieli i także z Wielkiego Poniedziałku, ale to już jest mniejsza liczba".

Zaznaczył, że "na pewno z trendem wzrostowym w zakresie zgonów musimy się liczyć, bo jeżeli mieliśmy w ubiegłym tygodniu do czynienia z zakażeniami na poziomie 35 tys., to teraz właśnie falę tych zakażeń obserwujemy w szpitalach". - Więc to nie jest tak, że to tylko wina okresu świątecznego i opóźnionego raportowania, bo ze skalą wzrostów musimy się liczyć, ale na pewno nie z taką, jak ta dzisiaj, bo ona jest zaburzona tym okresem świątecznym – podsumował.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Twitter/Ministerstwo Zdrowia/PAP