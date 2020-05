Rekrutacja do szkół wkrótce, ale... nie wiadomo kiedy. Co czeka absolwentów?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych właśnie miała się zaczynać, ale koronawirus te plany pokrzyżował. Jaki jest więc tegoroczny harmonogram? Na razie go nie ma, jest za to projekt.

11 maja miała się rozpocząć rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Takie przynajmniej były decyzje ze stycznia, ale z powodu pandemii COVID-19, zawieszenia zajęć w szkołach i przesunięcia egzaminu ósmoklasistów z kwietnia na czerwiec - są one już nieaktualne.

Nowych terminów rekrutacji do szkół wciąż nie ma. W poniedziałek podczas konferencji prasowej ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego nie dowiedzieliśmy się niczego przełomowego. Piontkowski przypomniał, że dotąd rekrutacje odbywały się na przełomie czerwca i lipca, a teraz musi to być przesunięte o miesiąc.

My w tej chwili wypuściliśmy do konsultacji społecznych harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych. Skoro egzamin został przesunięty na połowę czerwca, to musiało oznaczać, że automatycznie także przesunięcie rekrutacji

- powiedział. - Prosimy samorządy, szkoły o to, aby wyrażały swoje opinie. Być może coś w tym zaproponowanym harmonogramie trzeba będzie zmieniać – dodał. Konsultacje trwają do 13 maja.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – projekt harmonogramu

Przypomnijmy, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się 16, 17 i 18 czerwca. Ich wyniki uczniowie mają poznać do 31 lipca. Dlatego MEN sugeruje, by absolwenci mogli aplikować do szkół od 15 czerwca do 4 sierpnia.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu. Do tego dnia należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna) 12 sierpnia 2020 r. Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Tego dnia zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół

W czasie epidemii część dokumentów będzie można składać elektronicznie. To samo może dotyczyć publikowania list z wynikami rekrutacji - zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca? Nie tym razem

Co jeśli dziecko nie dostanie się do wymarzonej szkoły? Problem. W tym roku nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. MEN argumentuje to brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego, czyli do końca sierpnia.

„Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki. Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu” – przekazało ministerstwo.

Pamiętajmy, że to wciąż tylko projekt. Więcej w kwestii edukacji w najbliższych miesiącach Dariusz Piontkowski ma ogłosić "za kilka dni" razem z premierem Mateuszem Morawieckim.

