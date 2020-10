Koronawirus w Polsce. W niektórych szpitalach zaczyna brakować stosowanego u pacjentów z COVID-19 leku remdesivir. - Dokonywane są przesunięcia między szpitalami – powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dodał, że po 11 października lek powinien trafić do Europy.

Remdesivir. Brakuje leku dopuszczonego przez Europejską Agencję Leków do stosowania w leczeniu COVID-19. "W niektórych miejscach w kraju leku zaczyna już brakować. Przesuwany jest z tych szpitali, gdzie jest jeszcze w nadmiarze" – powiedział w Polsat News wiceminister Waldemar Kraska.

"To jest lek, który jest wprowadzany przez Komisję Europejską; trwają bardzo gorączkowe negocjacje KE z dostawcą tego leku. Mam informację, że po 11 października lek trafi do Europy. My korzystamy z zakupu europejskiego. Mam nadzieję, że leku nie zabraknie dla polskich pacjentów" – dodał wiceszef MZ.

Remdesivir. W szpitalach zaczyna brakować leku na COVID-19

We wtorek o tym, że kończy się przeciwwirusowy lek remdesivir, napisała "Gazeta Wyborcza". "Remdesiviru nie ma w hurtowni, która dystrybuuje lek do szpitali w całym kraju" - czytamy. "Napisaliśmy do Agencji, ale odpowiedzieli, że nie wiedzą, kiedy lek będzie dostępny. Poradzili tylko, by dopytywać. To dramat. Innym szpitalom też kończą się zapasy i nic nam nie pożyczą - mówił dr hab. Jerzy Jaroszewicz, ordynator w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu.

Remdesivir pomaga w leczeniu gorączki krwotocznej wywołanej przez wirus ebola. W styczniu z powodzeniem zastosowano go w Chinach u osoby zakażonej koronawirusem. Pozytywnie wypadły również testy w innych krajach.

Kraska powiedział w Polsat News o tym, że jest zaniepokojony liczbą osób trafiających do placówek. Podkreślił, że apele o przestrzeganie rygoru sanitarnego, m.in. tzw. zasad DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki, są ciągle aktualne. "Jeśli tego nie będziemy robili system będzie bardzo przeciążony" – ostrzegł.

Martwi, że koronawirus sprawia, iż wiele osób trafia niestety do szpitali; to jest zdecydowanie inny przebieg (choroby) niż na wiosnę. Kolejne osoby trafiają do leczenia szpitalnego, ale też coraz więcej osób trafia na oddziały intensywnej terapii, bo wymaga leczenia respiratorem. To bardzo niepokojące. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Przypomniał, że – zgodnie z zapowiedziami MZ - w tym tygodniu wprowadzone mają zostać kolejne modyfikacje jesiennej strategii walki z epidemią. Zaznaczył, że "nie będzie to zmiana kosmetyczna, ale zdecydowana zmiana powiększająca nie tylko bazę łóżkową i respiratorową, ale także zmieniająca zarzadzanie kadrą medyczną w odpowiedni sposób". "Nowa będzie też koordynacja przepływu pacjentów na poziomie województw, przepływu sprzętu, przepływu służb medycznych" – powiedział Kraska.

"Chcemy skoordynować na poziomie każdego województwa to, aby każdy lekarz, który ma pacjenta z koronawirusem mógł zadzwonić do odpowiedniego centrum, gdzie uzyska informację, gdzie pacjent ma trafić, co z nim dalej zrobić. Chodzi o lekarzy izb przyjęć i lekarzy SOR-ów, ale także lekarzy rodzinnych" – wyjaśnił wiceminister.

RadioZET.pl/PAP/Polsat News/"Gazeta Wyborcza"