GW: resort zdrowia kupił "respiratory widmo". Szumowski komentuje

Jak ustaliła w maju "Gazeta Wyborcza", Ministerstwo Zdrowia w trakcie pandemii koronawirusa miało zakupić od spółki należącej do handlarza bronią 1,2 tys. respiratorów. Maszyn jednak nikt nie widział na własne oczy, a producenci zaprzeczają by doszło do takiej transakcji. Publikację dziennika skomentował sam Łukasz Szumowski.