Restrykcje nawet do 2022 roku? „Bez szczepionki na Covid-19 mogą być konieczne”

O tym, że restrykcje powinny zostać przedłużone o wiele miesięcy, naukowcy z Harvard School of Public Health napisali w artykule opublikowanym w środę w czasopiśmie "Science".

Jeśli okresowe restrykcje to podejście, które wybierzemy, konieczne może być utrzymanie ich przez kilka lat, co rzecz jasna jest bardzo długim okresem

- uważa jeden z autorów artykułu, epidemiolog dr Marc Lipsitch. Według naukowców to kiedy skończy się epidemia, zależy w dużej mierze od dwóch niewiadomych:

opracowania skutecznej szczepionki

czasu, przez jaki osoby, które pokonały chorobę, zachowują odporność na koronawirusa (o ile w ogóle ją mają).

Koronawirus może wrócić za kilka lat

Nawet jeśli uda się wyeliminować wirusa na tyle, by przestał być zauważalny, konieczne będzie monitorowanie sytuacji, bo nawrót epidemii może nastąpić nawet w 2024 roku - twierdzą eksperci z Uniwersytetu Harvarda.

Autorzy artykułu przyznają, że restrykcje wprowadzane w walce z epidemią mają negatywne skutki gospodarcze, edukacyjne i społeczne. Jak zaznacza jednak szef amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób Robert Redfield, środki te są "jedną z najskuteczniejszych broni" przeciwko koronawirusowi, pozwalają na odciążenie szpitali i umożliwiają śledzenie kontaktów.

Warto podkreślić, że restrykcje i podejście do epidemii stało się w Stanach Zjednoczonych powodem ostrego politycznego sporu między prezydentem Donaldem Trumpem i gubernatorami części stanów. Trump daje jasno do zrozumienia, że chce jak najszybciej "otworzyć" Amerykę z powrotem. Jak sam zresztą mówi, ma do tego "absolutną władzę". Tymczasem gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zapowiedział, że nawet jeśli prezydent każe mu znieść restrykcje w jego stanie, to on - jeśli uzna to za niebezpieczne posunięcie - nie weźmie tego polecenia pod uwagę.

Koronawirus w Polsce - aktualne dane, co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/Science