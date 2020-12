Robert Winnicki zakażony koronawirusem. "Pierwsza doba ciężka"

Robert Winnicki jest zakażony koronawirusem. "Złapałem koronawirusa. Pierwsza doba ciężka, od kilku dni stabilnie i w miarę łagodnie. Poprosiłem o leczenie doktora Włodzimierza Bodnara z Przemyśla, testuję na sobie lek przeciwwirusowy oparty o amantadynę" - napisał Winnicki w poniedziałek na Twitterze. Dodał, że przebieg choroby i leczenia opisuje na swoim profilu na Facebooku. Zastrzegł, że nie ma w zwyczaju opisywać publicznie swojego życia prywatnego, ale - jak podkreślił - "być może komuś ta relacja w czymś pomoże", dlatego zdecydował się ją napisać.

Poseł napisał, że najpierw pojawiło się u niego "drobne pokasływanie", później "ciężkogrypowe objawy przeziębienia": gorączka, ból głowy, dreszcze, bóle mięśniowe, osłabienie, brak apetytu, kaszel. "Próbowałem dodzwonić się do przychodni, ale bezskutecznie. Asystent pojechał i zarejestrował mnie na miejscu na teleporadę... za sześć dni. W związku z tym wydałem kilkaset złotych i zamówiłem test do domu. Przyjechał miły pan w kombinezonie, pobrał wymaz, po kilkunastu godzinach wynik: pozytywny" - napisał Winnicki. Dodał, że skontaktował się z lekarzem z Przemyśla, który "zrobił wywiad lekarski i wypisał lek oparty na amantadynie".

Poseł napisał także, że kilkanaście godzin po otrzymaniu informacji o wyniku testu, zadzwonił do niego "rządowy automat" informując, że ma przestrzegać izolacji domowej. "Od trzech dni przyjmuję lek oparty o amantadynę. Nie wiem, czy choroba ustępuje, ale odnoszę wrażenie, że co najmniej się nie rozwija. Objawy, które miałem w czasie pierwszej doby znam - nieraz w swoim życiu przechodziłem grypę, ale nie pamiętam takiego ich nasilenia. W porównaniu z tym moje obecne samopoczucie jest całkiem niezłe. Dziś nawet kaszel rzadszy niż wczoraj i przedwczoraj" - napisał Winnicki w poniedziałek po południu.

Robert Winnicki zakażony koronawirusem

Prezes Ruchu Narodowego zastrzegł, że o niczym nie przesądza, a tylko dzieli się z zainteresowanymi swoimi aktualnymi obserwacjami. Dodał, że nie będzie prowadził "publicznego dziennika choroby", ale poinformuje jeszcze, jak wygląda jej przebieg w jego przypadku "na dalszym etapie". Polityk zadał też pytania związane z amantadyną m.in. "dlaczego rządzący, którzy od 9 miesięcy wydają setki miliardów złotych publicznych pieniędzy w związku z lockdownami, nie testują za promil tych kwot takich terapii", "dlaczego zamiast pomóc w tym zakresie przedstawiciele MZ i doradcy premiera, dają w przestrzeni publicznej popisy buty i arogancji wobec lekarzy zgłaszających inne rozwiązania niż rządowe" oraz "dlaczego nie są brane pod uwagę w tej sprawie doniesienia zza granicy, takie jak z uniwersytetu w Cambridge". "Tajemnicą poliszynela jest, że spora grupa lekarzy w Polsce leczy koronawirusa amantadyną mimo postawy rządu. Twierdzą, że mają w tym zakresie bardzo dobre wyniki" - napisał Winnicki.

Według niego "rząd powinien podjąć wysiłki, żeby to błyskawicznie zweryfikować", dlatego że - dodał - "standardem jest niestety tylko leczenie objawowe - zbijanie gorączki, łagodzenie bólu, a jak pacjentowi się pogorszy - wtedy szpital; o ile zdążą". "Niestety, wielu pacjentów trafia do szpitali w złym stanie i nawet jeśli udaje im się przeżyć to potem niektórzy miesiącami walczą z ciężkimi powikłaniami, które są charakterystyczne dla tego wirusa" - napisał. "Jeśli jest szansa, żeby za pomocą znanych od dekad, tanich i dostępnych leków aktywnie zwalczać covid to - mówiąc kolokwialnie - psim obowiązkiem rządzących jest w podskokach się tym zająć i rzecz sprawdzić" - stwierdził Winnicki.

Amantadyna to lek stosowany w leczeniu schorzeń neurologicznych. Lek ten oficjalnie jest wykorzystywany w leczeniu choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i ostrego uszkodzenia mózgu. Wykazuje także działanie przeciwwirusowe i może hamować zakażanie komórek układu oddechowego.

RadioZET.pl/Facebook/Twitter/PAP