Wzrosła sprzedaż alkoholu. Psychiatra mówi, że w Rosji nie jest on spożywany

W czwartek, 23 kwietnia dziennik "Izwiestija" przekazał, że w aptekach w Rosji znacznie wzrosła sprzedaż środków na kaca. Może to świadczyć, że Rosjanie w trakcie samoizolacji spowodowanej koronawirusem piją więcej alkoholu. Lekarze zwracają jednak uwagę, że te środki farmakologiczne są stosowane także przy przeziębieniach.

Jak podaje "Izwiestija" od 9 marca do 12 kwietnia Rosjanie kupili 790,6 tys. opakowań leków usuwających skutki kaca. Warto tu jednak wspomnieć, że dziennik zalicza do nich także aspirynę. Sprzedaż tych leków rosa od lutego — jednak nie tak bardzo intensywnie. Sprzedaż wyraźnie podskoczyła 23 lutego — wtedy w Rosji obchodzony jest Dzień Obrońcy Ojczyzny — nieformalnie jest to święto mężczyzn.

W Rosji sprzedaje się więcej leków na kaca

Wzrost sprzedaży środków na kaca został zanotowany na początku marca. Wtedy obywatele Rosji zaczęli ograniczać wychodzenie z domu z powodu koronawirusa. Ogółem od 9 marca do 12 kwietnia apteki sprzedały o 83 proc. więcej preparatów na kaca niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk z ich sprzedaży również wzrósł, choć nieco mniej — o 78 procent — bo leki te nieco zdrożały w bieżącym roku.

Takie wyniki sprzedaży świadczą pośrednio o tym, że Rosjanie częściej zaglądają do kieliszka — powiedział "Izwiestijom" szef Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Konsumentów Dmitrij Janin. Według niego Rosjanie, którzy nie wiedzą, co mają robić w domu, zaczynają sięgać po alkohol. Przestała ich też powstrzymywać konieczność pójścia do pracy.

Z opinią tego eksperta zbieżne są wcześniejsze dane o wzroście w Rosji sprzedaży mocnych trunków od początku marca. Sprzedaż wódki w ciągu tygodnia od 23 marca wzrosła o 31 procent, a jeszcze bardziej — o 47 proc. - wzrosła sprzedaż whisky.

Rosjanie nie piją więcej?

Psychiatra Jewgienij Briun w rozmowie z "Izwiestijami" rozwiewa obawy, że Rosjanie zaczęli więcej pić. Szpitale nie odnotowują częstszych nagłych przypadków związanych ze stanami psychoz alkoholowych — zwrócił na to uwagę lekarz. Ponadto wiele leków uważanych za środki na kaca jest stosowanych przy leczeniu grypy i infekcji i wzrost sprzedaży może być związany z sezonowym wzrostem zachorowań — przekazał Briun. Alkohol zaś Rosjanie po prostu wykupili na zapas.

"Nasi ludzie zawsze w sytuacjach nadzwyczajnych kupowali wódkę, kaszę gryczaną i sól. Zwiększenie sprzedaży nie znaczy jednak, że wszystko to wypiją i zjedzą" - powiedział psychiatra.

RadioZET.pl/PAP