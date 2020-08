Osoba zakażona koronawirusem w parku wodnym. Jest oświadczenie sanepidu

W komunikacie z 12 sierpnia sanepid z Rudy Śląskiej zwraca się do osób przebywających w Aquadromie 5 sierpnia w godzinach 9.00-11.00 "o ograniczenie kontaktów społeczno–zawodowych do minimum i samoobserwację".

W razie niepokojących symptomów zdrowotnych (objawy chorobowe związane z zakażeniem COVID–19) należy powiadomić najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w miejscu zamieszkania

– podał sanepid. Ruda Śląska od ponad tygodnia jest w tzw. czerwonej strefie epidemicznej. W związku z koniecznością pracy we wzmożonym reżimie sanitarnym trzy dni temu – już po opublikowaniu komunikatu sanepidu – miejscowy aquapark odwiedziła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Oceniła, że jest on należycie zabezpieczony pod względem sanitarnym.

Aquadrom jest świetnie przygotowany do bezpiecznej obsługi klientów – taka jest ocena sanepidu. W przeprowadzonej kontroli uczestniczyli nie tylko pracownicy służb sanitarnych z Rudy Śląskiej, ale także z innych jednostek tego typu w Polsce

– poinformowała prezydent Dziedzic w nagraniu, które można znaleźć na jej profilu na Facebooku. Po złagodzeniu obostrzeń park wodny w Rudzie Śląskiej wznowił działalność jako jeden z pierwszych w kraju, z zachowaniem limitów frekwencji i obostrzeń sanitarnych.

Koronawirus na Śląsku i w całej Polsce

Z danych rudzkiego sanepidu wynika, że od początku epidemii w tym niespełna 140-tysięcznym mieście potwierdzono łącznie 955 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym trzy minionej doby. Dotąd wyzdrowiało 520 osób, z czego 19 minionej doby. 17 osób zmarło, 1005 jest na kwarantannie, a trzy są objęte nadzorem epidemiologicznym. W szpitalach leczonych jest 13 osób z COVID-19. W ostatnich tygodniach ogniskiem nowych zakażeń była rudzka kopalnia Bielszowice, gdzie zachorowało ponad 500 górników. Obecnie koronawirusa ma tam jeszcze 359 osób.

Według najnowszych danych sanepidu w woj. śląskim – gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń – koronawirusa wykryto u 18 tys. 874 osób (w poniedziałek poinformowano o 76 nowych przypadkach zakażenia w regionie), z których 435 zmarło. 84 proc. wszystkich zakażonych (15 tys. 868 osób) wyzdrowiało.

Przypomnijmy, że we wtorek poinformowano, iż na COVID-19 zmarło kolejnych 11 osób, potwierdzono też 597 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w woj. małopolskim i śląskim. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 57 876, a zgonów do 1896.

RadioZET.pl/PAP/Facebook