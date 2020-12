Rudy Giuliani ma koronawirusa. To on składa wyborcze skargi w imieniu Trumpa

76-prawnik to kolejna osoba z otoczenia Białego Domu, której test na koronawirusa dał wynik pozytywny. W październiku Covid-19 przeszedł sam prezydent USA Donald Trump oraz pierwsza dama Melania Trump. Amerykański przywódca był jednym z pierwszych, którzy poinformowali o tym, że Giuliani jest zakażony.

"Rudy Giuliani, jak dotąd zdecydowanie największy burmistrz w historii Nowego Jorku, który niestrudzenie pracuje nad ujawnianiem najbardziej skorumpowanych wyborów (jak dotąd!) w historii Stanów Zjednoczonych, uzyskał pozytywny wynik testu na obecność chińskiego wirusa. Zdrowiej Rudy, będziemy kontynuować naszą pracę" - napisał na Twitterze.

Rudy Giuliani - w latach 1993-2001 burmistrz Nowego Jorku - to bardzo istotna postać w temacie walki Trumpa z rzekomymi fałszerstwami podczas ostatnich wyborów prezydenckich. To on kieruje bowiem bataliami sądowymi prowadzonymi przez otoczenie prezydenta, które utrzymuje, że w wyborach prezydenckich dochodziło do masowych oszustw.

Wybory prezydenckie w USA. Wygrał Biden, Trump nie godzi się z porażką

Do tej pory wyborcze skargi Republikanów nie przyniosły większych rezultatów i nie spowodowały odwrócenia wyników w stanach, w których zwyciężył Demokrata Joe Biden. Trump się jednak nie poddaje - ostatnio podczas wiecu w stanie Georgia, gdzie wspierał republikańskich kandydatów na senatorów, po raz kolejny wyraził - niepodpartą żadnymi dowodowami - opinię, że listopadowe głosowanie nie było uczciwe.

Giuliani reprezentuje Trumpa w kilku stanach i w ostatnich tygodniach wiele podróżował po USA. W czwartek także był w Georgii, gdzie wzywał władze stanowe, by nie uznawały rezultatu wyborów i wygranej Bidena. Podobne kroki podejmował w środę w Michigan i w poniedziałek w Arizonie.

Kolegium Elektorów, w którym Biden może liczyć na 306 głosów, a Trump na 232, dokona formalnego potwierdzenia wyniku wyborów prezydenckich 14 grudnia. 6 stycznia Kongres ma przyjąć decyzję tego gremium, a dwa tygodnie później dojdzie do zaprzysiężenia 46. prezydenta USA.

RadioZET.pl/PAP