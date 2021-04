Po zalogowaniu się do portalu pacjenta wielu 40-latków zobaczyło w czwartek nawet kwietniowe terminy szczepień przeciw COVID-19. Zaszczepiliby się oni zatem wcześniej niż roczniki 60+. W dodatku osoby te rzekomo mogły wybrać sobie, jaką szczepionkę chcą przyjąć - informuje "Gazeta Wyborcza". Z kolei według Onetu nowe terminy dotyczyły osób z roczników 1974-1981.

Jedną z takich osób był lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. "Z tego co czytam, to dotyczy wielu czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli @MZ_GOV_PL otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić" - napisał.

Zandbergowi odpowiedziano na profilu na Twitterze prowadzonym przez Centrum Informacyjne Rządu #SzczepimySię. "Zapisy osób 60+ zwolniły. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, zdecydowaliśmy się na wystawienie skierowań dla osób młodszych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy pod adresem http://pacjent.gov.pl. Dziś zaczęliśmy również proces telefonowania do tych osób, z propozycją terminu" - napisano.

Informację potwierdził także rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. "Osoby 40 plus, które wypełniły formularz, dostają możliwość zapisania, bo mamy wolne terminy i chcemy szczelnie je wypełnić" - wyjaśnił.

Problem w tym, że rząd wcześniej nie informował o takiej możliwości. Zainteresowanie wśród osób 40+ było tak duże, że w pewnym momencie zawiesił się system i nie można było zalogować się na internetowe konto pacjenta.

Szczepienia dla 40-latków ruszyły pod osłoną nocy. Pomyłka czy nie?

Zamieszanie ze szczepieniami skomentował pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk. Najpierw przyznał, że wszystko się zgadza. Na konferencji prasowej oświadczył jednak, że nastąpił błąd. - Dzisiaj w nocy, dla osób, które wypełniały od stycznia elektroniczny formularz, w którym deklarowały gotowość do zaszczepienia się, dla tej grupy osób pomiędzy 40. a 59. rokiem życia zostały wystawione e-skierowania - powiedział szef KPRM na czwartkowym briefingu prasowym.

Krótko mówiąc, została otworzona możliwość do rejestracji na konkretny termin szczepienia. To jest grupa licząca 600-kilkadziesiąc tys. osób, które, tak jak powiedziałem, zgłosiły się za pośrednictwem formularza od stycznia, jako te osoby, które chcą się zaszczepić szef KPRM Michał Dworczyk

- W ostatnich dwóch dniach spadła nieco dynamika zapisów osób powyżej 60. roku życia na szczepienia, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić ten system, dzięki któremu osoby między 40. a 59. rokiem życia, które wcześniej zarejestrowały się przez formularz, będą mogły zapisać się na konkretny termin - powiedział Dworczyk na briefingu prasowym. Jak dodał, "te terminy miały być wyznaczane w drugiej połowie maja".

"Wypada nam przeprosić"

Niestety, jak przyznał minister, doszło do błędu i zapisy zostały wstrzymane. - Niestety przez to, że nastąpiła jakaś usterka w systemie, którą w tej chwili weryfikujemy i będziemy ją naprawiać, część z tych osób w wieku lat czterdziestu kilku, pięćdziesięciu kilku zapisała się na terminy jeszcze kwietniowe, więc na kilka godzin wstrzymujemy rejestrację tej grupy między 40. a 59. rokiem życia, które wcześniej były zapisane za pośrednictwem formularza, i po usunięciu tej usterki odblokujemy i do każdej takiej osoby będzie dzwonił automat bądź konsultant, proponując konkretny termin szczepienia w drugiej połowie maja - poinformował szef KPRM.

- Zdarzało się niejednokrotnie tak w związku z opóźnieniami dostaw do Polski szczepionek, że punkty szczepień musiały zmieniać termin, na który był zapisany pacjent. W tym przypadku mamy podobną sytuację, mam nadzieję, że to nie jest duża skala tych osób - wskazał Dworczyk. - Wypada nam jeszcze raz przeprosić za ten systemowy błąd - dodał.

"To uczucie, gdy myślisz, że to prima aprilis, a to po prostu kolejny dzień rządów PiS"

Oburzenia z powodu chaosu w harmonogramie szczepień nie ukrywają politycy, a także lekarze. "Rejestracja na szczepienia pada zaraz po otwarciu. Zarejestrowani dowiadują się, że ich terminy są tylko na niby i będą przełożone. Minister Dworczyk: +nastąpiła usterka w systemie+. To uczucie, gdy myślisz, że to prima aprilis, a to po prostu kolejny dzień rządów PiS" - napisał na Twitterze Robert Biedroń.

"System szczepień pada nie z powodu hakerów, tylko chaosu informacyjnego. Kolejna, nocna, zmiana zasad zapisów na szczepienia, co do zasady słuszna, bez wcześniejszego przygotowania, skutkuje szalonym bałaganem - terminy, które w momencie zapisu stają się nieaktualne, to porażka" - ocenił immunolog Paweł Grzesiowski.

"Pacjenci nie mają dostępu do internetowych kont pacjentów. Lekarze nie mają dostępu do kont http://gabinet.gov.pl. Punkty szczepień nie mają dostępu do aplikacji dla punktów szczepień. Nie można wystawiać e-recept, skierowań. Nie ma dostępu do historii leczenia. Totalny chaos" - podsumował czwartkowe zamieszanie wokół szczepień Michał Szczerba z PO.

Podjęcia zdecydowanych kroków ws. czwartkowego chaosu dotyczącego szczepień chce Szymon Hołownia. "Gdy myślisz, że ten rząd już nie może niczego zepsuć bardziej, oni natychmiast udowadniają, że da się zapukać od spodu. Gdy myślisz, że ten rząd osiągnął już szczyt w skali upodlenia obywateli, pojawia się minister @michaldworczyk i mówi o usterce. Dymisja to za mało" - napisał na Twitterze.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Onet/"Gazeta Wyborcza"/Twitter