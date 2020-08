Oszustwa podczas testów na koronawirusa? W sprawę zamieszane wojsko

O sprawie jako pierwsi poinformowali przed kilkoma dniami związkowcy z "Solidarności" w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Na swoim profilu na Facebooku opublikowali relację jednej z pracownic rybnickiego szpitala psychiatrycznego, wedle której podczas testów na koronawirusa, przeprowadzanych w tej placówce, dochodziło do fałszowania dokumentów.

Już w trakcie wypisywania kart zlecenia na badania dowiedziałyśmy się, że jest nakaz zaznaczenia opcji: materiał pobrany od osoby ze styczności. Na naszą odpowiedź, że nie miałyśmy kontaktu z chorym ani zakażonym usłyszałyśmy, że tak nakazano z góry. Na pytanie koleżanki co znaczy z góry otrzymała informacje, że jest taki nakaz od wojewody. Po dalszym naszym sprzeciwie usłyszałyśmy, że mamy zaznaczyć, co chcemy. Więc zaznaczyłyśmy opcję: zdrowe. W trakcie oddawania zleceń, osoba odbierająca poprawiła w obecności koleżanki jej kartę na kontakt z chorym. Pan został poinformowany, że jest to fałszowanie dokumentów i grozi to prokuraturą. Jednak tym się nie przejął i z naszych informacji poprawił jeszcze kilkanaście kart