Interwencja policji w Rybniku. Zarzuty dla zatrzymanych. Premier: będą kontrole

Rybnik. Są zarzuty dla zatrzymanych po interwencji policji w Rybniku. W sobotę przed klubem Face 2 Face wybuchły zamieszki. Ok. 150 funkcjonariuszy użyło ręcznych miotaczy gazu, pałek, granatów hukowych oraz broni gładkolufowej. - Do nas przyszli bandyci. Weszli, zaatakowali wszystkich ludzi - mówił w niedzielę współwłaściciel klubu. Premier zapowiedział w poniedziałek, że policja będzie dalej kontrolować, czy przestrzegane są obostrzenia.

Klub Face 2 Face, mieszczący się w centrum Rybnika, został otwarty mimo obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. W nocy z soboty na niedzielę na miejscu interweniowała policja. Podczas przepychanek użyto ręcznych miotaczy gazu, pałek i granatów hukowych. Padły też strzały ostrzegawcze z broni gładkolufowej.

Poszkodowanych zostało dwóch policjantów, uszkodzono dwa radiowozy. Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 30, 44 lat i 48 lat – dwóch mieszkańców Rybnika i jednego chorzowianina, wylegitymowano ponad 200 osób.

Otwarcie klubu Face 2 Face w Rybniku. Zarzuty dla zatrzymanych podczas interwencji policji

Policjanci tłumaczyli, że użycie środków przymusu bezpośredniego było wynikiem agresji skierowanej przeciwko funkcjonariuszom. Policja zaznaczyła, że lokal działał wbrew przepisom - został zamknięty decyzją sanepidu, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Policjanci asystowali sanepidowi przy doręczaniu decyzji i wezwali gości do opuszczenia klubu. Na zewnątrz doszło do starć.

Rzeczniczka rybnickiej komendy asp. Bogusława Kobeszko powiedziała w poniedziałek, że zatrzymani usłyszeli zarzuty na policji - w ramach prowadzonego przez policjantów dochodzenia.

Dwaj zatrzymani są podejrzani o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, a najmłodszy z mężczyzn, mieszkaniec Chorzowa, naruszenia nietykalności i znieważenia. Częściowo przyznał się do winy. Po przesłuchaniu, po konsultacji policji z prokuratorem, cała trójka została zwolniona do domów. rybnicka policja

Wieczorem swoje oświadczenie opublikował na Facebooku prezydent miasta, prosząc o "zachowanie spokoju u wszystkich uczestników sporu". Ocenił, że "wszyscy jesteśmy zmęczeni pandemią i związaną z nią izolacją".

"Policja atakuje ludzi, żeby chronić pandemię"

W niedzielę po południu przed komendą policji w Rybniku zgromadziło się kilkadziesiąt osób, solidaryzujących się z właścicielami klubu, którzy podczas konferencji prasowej przedstawili swoją wersję nocnych zajść. Zarzucili sanepidowi i policji bezprawne działania, a policjantom - prowokowanie i agresywne zachowanie. Właściciele klubu Face 2 Face relacjonowali dziennikarzom wydarzenia z nocy z soboty na niedzielę. Głos zabrał także aktywista grupy skupionej wokół Strajku Przedsiębiorców, Michał Wojciechowski, według którego interwencja policji w klubie była „festynem przemocy, festynem reżimu”.

- Policja sprowokowała, wtargnęła nielegalnie do klubu Face 2 Face w Rybniku; wtargnęła siłą, użyła gazu – mówił Wojciechowski, informując, iż właściciele klubu dysponują licznymi nagraniami, potwierdzającymi, że policja użyła gazu wobec gości lokalu nie tylko na zewnątrz, ale także w środku. Z tego powodu – jak mówiono - miała zasłabnąć przebywająca w klubie kobieta. - Ja uważam, że wczoraj nie było interwencji policji – nikt się nie wylegitymował. Do nas przyszli bandyci. Weszli, zaatakowali wszystkich ludzi, którzy pojawili się w naszym lokalu; ludzie byli wystraszeni, my również – ocenił współwłaściciel lokalu Marcin Koza.

- Myślałam, że w tym trudnym czasie, kiedy jest pandemia, policja chce chronić ludzi przed pandemią. Jak się jednak okazuje, policja atakuje ludzi, żeby chronić pandemię – powiedziała współwłaścicielka klubu Sandra Konieczny. - Weszli na lokal bez żadnej zgody, siłą, zaatakowali klientów. Gazowali nas w lokalu, przez co jedna z naszych klientek miała problemy z oddychaniem w górnej strefie lokalu; nie pozwolili nam jej sprowadzić na dół – relacjonowała. - Policja przyszła nas prowokować; policja przyszła po to, żeby nas siłą wyszarpać z tego lokalu – dodała.

Morawiecki zapowiada kolejne kontrole. "Trzeba przestrzegać reguł"

W poniedziałek na konferencji prasowej w Zabrzu o komentarz do działań policji był pytany szef rządu Mateusz Morawiecki. - Przede wszystkim chcę podkreślić, że trzeba przestrzegać reguł i my będziemy robili wszystko, żeby te reguły były przestrzegane - oświadczył premier. - Włączyły się w to inne służby, także ministra finansów; włączyły się pozostałe służby ministerstwa spraw wewnętrznych i oczywiście sanepid - zaznaczył.

Morawiecki zwrócił uwagę, że w takich miejscach jak dyskoteki, gdzie ludzie przebywają ze sobą przez dłuższy czas na niewielkiej powierzchni, ryzyko zakażeń jest szczególnie duże. - Jeśli dochodzi do strat, do jakichś uszczerbków materialnych, to osoby, które stoją za przeprowadzeniem tego typu działań, powinny za to również odpowiadać, ponieważ wszyscy muszą przestrzegać obowiązującego prawa - podkreślił szef rządu.

- Służby będą na pewno w dalszym ciągu kontrolowały, w różnych miejscach to, czy reguły, które ustaliliśmy są we właściwy sposób przestrzegane - zapowiedział premier.

