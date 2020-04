Rząd chwali się danymi, ale i apeluje. Szumowski mówi o egoizmie wśród Polaków

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o 197 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, łącznie jest ich 12 415. Resort podał, że zmarło kolejnych 10 osób, w sumie zanotowano 606 zgonów. - Mamy liczbę osób, które wyzdrowiały, to jest liczba 370, a więc z wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że będzie mniej lub bardzo podobna liczba nowych osób, które zostaną zakażone koronawirusem w Polsce, które wejdą do tej liczby przypadków osób chorych versus te, które wyzdrowiały. To pierwszy taki dzień, w którym możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest przyrost osób, które szybciej zdrowieją - mówił na środowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

O tym, że obecnie więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu koronawirusem, mówił też minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Z tego się niezwykle cieszymy. Chciałbym, aby w tym kierunku wszystko przebiegało - dodał.

Szumowski o egoizmie wśród Polaków

Ale szef resortu zdrowia zaapelował też do Polaków o to, by konsekwentnie nosili maseczki. - Wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie miała maski w ogóle, albo miała ją zsuniętą maskę na brodę. To nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję - w przestrzeni publicznej zakładajmy maski - oświadczył Szumowski. Jak dodał, wcześniej te maseczki "nie były potrzebne".

Teraz, kiedy mamy już ponad 300 osób ma milion mieszkańców chorych, pewnie bezobjawowych jest nieco więcej, nośmy te maski, żeby chronić innych

- stwierdził.

Z kolei Mateusz Morawiecki, mówiąc o statystykach, podkreślał, jak dobra i opanowana jest sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami, np. Hiszpanią. - Tam liczba przypadków na milion mieszkańców jest kilka albo kilkanaście razy większa niż w Polsce. I to jest też pewnego rodzaju przestroga dla nas, żebyśmy nasz system luzowania obostrzeń dostosowali do przygotowania naszej służby zdrowia, ale także właśnie do tego w jaki sposób udaje nam się zapanować nad koronawirusem - mówił Morawiecki.

