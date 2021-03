Trzecia fala się rozpędza. Rząd przyspieszy decyzję o nowych obostrzeniach?

Dodatkowe obostrzenia rząd wprowadził ostatnio w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie trzecia fala zakażeń koronawirusem uderzyła z największą siłą. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ostrzega jednak, że w ślad za Warmią i Mazurami podążają ostatnio województwa pomorskie i lubuskie. Niepokojąca jest też sytuacja na Mazowszu. Ale decyzje o powrocie do restrykcji w całym kraju czy nałożeniu ich na konkretne województwa jak dotąd nie zapadły.

Nieoficjalnie mówi się, że konferencja premiera czy też ministra zdrowia ws. obostrzeń mogłaby odbyć się po weekendzie. Prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze zapewniała we wtorek, że w tym tygodniu decyzji dot. ewentualnych nowych zasad na pewno nie będzie. Sytuacja jest jednak dynamiczna i w ciągu kilku dni wiele może się zmienić – zwłaszcza że na początku marca notujemy coraz wyższe przyrosty zachorowań i coraz większy udział brytyjskiego wariantu wirusa.

- Dzisiejsze wyniki wskazują, że trzecia fala nie tylko jest faktem, ale także widzimy, że nabiera impetu. Dzisiaj mamy 15 698 nowych potwierdzonych przypadków. To jest prawie dwukrotnie więcej niż we wtorek - powiedział w środę w radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jak mówił, jeśli dane z 3 marca porównamy sobie "tydzień do tygodnia" do poprzedniej środy, to jest wzrost aż o 3,5 tysiąca. - Czyli widzimy, że tych nowych przypadków niestety codziennie nam przybywa i to jest bardzo niepokojący sygnał – dodał.

Nowe obostrzenia na Wielkanoc?

Czy w związku z tym rząd przyspieszy decyzję o ewentualnych nowych obostrzeniach? Na razie takich zapowiedzi nie ma. Jeszcze w środę zbiera się natomiast Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a to właśnie tam zapadają decyzje dotyczące obostrzeń.

Jednym z wariantów branym obecnie przez rząd pod uwagę są lockdowny powiatowe. Miałyby one być rozwinięciem formuły regionalizacji obostrzeń i polegać na zaostrzaniu restrykcji w ramach powiatów - w zależności od danych dotyczących zachorowań w poszczególnych jednostkach samorządowych.

Zdaniem wiceszefa MZ aktualnie obowiązujące restrykcje są jednak wystarczające. - Ale trzeba się do nich stosować – mówił w środę. Nowe obostrzenia na Wielkanoc? Być może. Według Kraski po raz kolejny "sytuacja w święta nie będzie normalna".

RadioZET.pl/PR1