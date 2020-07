Rząd nie wyklucza powrotu obostrzeń, jeśli epidemia koronawirusa przyspieszy. Rzecznik rady ministrów Piotr Mueller powiedział w Polsat News, że rozważane jest m. in. wprowadzenie kwarantanny dla osób wracających do kraju z wybranych państw Unii Europejskiej i spoza niej.

Koronawirus może doprowadzić w Polsce do powrotu do części obostrzeń. Jest to jeden ze scenariuszy rozważanych przez rząd. Mówił dziś o tym Piotr Mueller - rzecznik rządu przyznał w Polsat News, że państwo przygotowuje się na powrót epidemii „w większej skali”.

Zaznaczył, że w związku z tym możliwe jest wznowienie niektórych obostrzeń. Nie przewiduje za to wariantu z całkowitym zamrożeniem gospodarki (lockdown), tak jak w kwietniu. Müller przekazał też, że rząd rozważa chociażby wprowadzenie kwarantanny dla osób wracających do kraju z niektórych państw.

Koronawirus. Wrócą obostrzenia w Polsce? Mueller: Kwarantanna dla wracających

Chociażby rozważamy kwestię wprowadzenia kwarantanny dla wybranych państw Unii Europejskiej, czy spoza UE. Takiej kwarantanny po powrocie do kraju. Myślimy o tym, ze względu na to, co się dzieje w Hiszpanii czy Francji. Nie chcę mówić, które to będą kraje, ale uczciwie mówimy, że Polska rozważa wprowadzenie takich ograniczeń

- powiedział Piotr Müller.

Polityk dodał, że decyzja w sprawie obostrzeń dot. koronawirusa zapadnie w przeciągu dwóch lub trzech tygodni.

Sytuacja może być taka, że w jakimś kraju lub ośrodku turystycznym gdzie przebywa grupa Polaków jest wielka liczba zakażeń i wtedy, w trosce o to żeby w Polsce liczba tych zakażeń się nie zwiększyła, kwarantanna może być wprowadzona

- dodał Müller.

RadioZET.pl/Polsat News