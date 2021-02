Rząd przedłużył obostrzenia do 14 lutego z trzema wyjątkami. Od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych są otwarte. Zniesiono godziny dla seniorów. W placówkach handlowych nadal obowiązuje jednak reżim sanitarny, czyli limit osób, wymóg noszenia maseczek i zachowania dystansu. Od poniedziałku otwarte są również instytucje kultury (muzea i galerie sztuki).

Luzowanie obostrzeń w części województw? Wrócą żółte i czerwone strefy?

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej, że sytuacja epidemiczna w Polsce, na tle innych krajów, wygląda korzystnie. Szef MZ zwrócił uwagę na niepokojące doniesienia z Portugalii, która w ubiegłym tygodniu poprosiła o pomoc w zwalczaniu epidemii inne kraje Unii Europejskiej.

– My do takiej sytuacji absolutnie nie chcemy dopuścić, dlatego będziemy te kroki podejmowali w sposób ostrożny, ale adekwatny do sytuacji epidemicznej – zadeklarował. Jeśli chodzi o edukację, to – jak zaznaczył – w drugim tygodniu lutego nauczyciele przejdą badania przesiewowe.

– Jeżeli chodzi o inne branże, trwa dyskusja w Radzie Medycznej i we wszystkich kręgach związanych z administracją – oświadczył Niedzielski. Zaznaczył, że ścierają się tu różne punkty widzenia: by opierać się na wskaźnikach regionalnych i podejmować decyzje zależnie od sytuacji w danym województwie lub w danym powiecie, a z drugiej strony – aby przyjmować rozwiązania ogólnokrajowe.

Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że obecnie ponad 70 proc. powiatów to strefa czerwona, ale według podziału na województwa większość kraju jest w strefie żółtej, a południowe województwa w strefie zielonej. – Jeśli już spodziewać się odmrożenia, to ono będzie prawdopodobnie związane z podejściem regionalnym – powiedział.

Według ministra trudno ustalić hierarchię łagodzenia obostrzeń. – Z mojego punktu widzenia jako ministra zdrowia najważniejsze są zagadnienia związane z edukacją – zaznaczył Niedzielski, wskazując na negatywne skutki psychiczne braku bezpośrednich kontaktów dzieci.

RadioZET.pl/PAP