Rząd przed świętami przedłużył obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Co najmniej do 19 kwietnia przedłużono ograniczenia w handlu, do 26 kwietnia zamknięte mają zostać szkoły i granice, a do odwołania obowiązuje zakaz masowych imprez. Wiemy też, że na pewno w terminie nie odbędą się matury i egzaminy ósmoklasisty. Co więcej, od 16 kwietnia w Polsce będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek lub po prostu zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Część z tych obostrzeń ma zostać jednak wkrótce złagodzona.

Chcemy i musimy powoli wracać do normalnej działalności. Nie da się w nieskończoność zamrażać państwa, zamrażać gospodarki

- powiedział we wtorek w TVP 1 wicepremier Jacek Sasin.

Nowe regulacje i złagodzenie obostrzeń w przyszłym tygodniu

Sasin tłumaczył w TVP, że teraz ważne jest, żeby powrót do "w miarę normalnego funkcjonowania w wielu obszarach życia" obudować bezpiecznymi zachowaniami, takimi jak trzymanie bezpiecznej odległości czy zasłanianie twarzy. - Temu będą służyły nowe regulacje – podkreślił.

Można się spodziewać, że przyszły tydzień to będzie ten okres, kiedy przynajmniej część tych obostrzeń czy zostanie zlikwidowanych, czy złagodzonych

- mówił. Które z nich zostaną złagodzone jako pierwsze? Najprawdopodobniej te dotyczące handlu i usług. Jak mówił Sasin, jeszcze w tym tygodniu na podstawie rekomendacji ministra zdrowia zapadną w tej sprawie szczegółowe decyzje.

Koronawirus w Polsce - aktualne dane, co trzeba wiedzieć?