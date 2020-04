Szczytu zachorowań na koronawirusa spodziewamy się w kwietniu, ale ogólna liczba osób, które chorują będzie na wysokim poziomie jeszcze przez co najmniej cały maj - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. A co z luzowaniem obostrzeń? Które z nich zostaną zniesione jako pierwsze?

Rzecznik rządu Piotr Müller komentował dziś w "Sygnałach dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia m.in. kwestię znoszenia związanych z koronawirusem restrykcji. Podkreślał, że wiele będzie zależało od liczb.

- Jeśli chodzi o liczbę dzienną zachorowań na Covid-19 w liczbach bezwzględnych, to mamy nadzieję, że w kwietniu ta sytuacja się już unormuje - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył przy tym, że liczba osób, które będą w jednym czasie chorowały będzie przez długi czas na dosyć wysokim poziomie, bo - jak mówił - leczenie osób, które już zachorowały trwa co najmniej kilkanaście dni.

Ogólna liczba osób, które chorują będzie na wysokim poziomie jeszcze przez cały maj, co najmniej

- powiedział.

Które obostrzenia zostaną zniesione?

Müller pytany, kiedy rząd zacznie "odmrażać gospodarkę" zauważył, że jeżeli dane liczbowe dotyczące osób, które chorują "będą lepsze, można się spodziewać tego, że maj, czy końcówka kwietnia, będzie początkiem odmrażania kwestii gospodarczych". Jak miałoby wyglądać to odmrażanie? Szczegółów Müller nie zdradził. Zaznaczył, że wszystko będzie zależało od liczb. Dodał natomiast, że w pierwszej kolejności powinny zostać zdjęte obostrzenia dotyczące zasad przemieszczania się, czy dostępu do terenów zielonych.

W późniejszym etapie poluzowanie kwestii związanych z handlem i usługami i limitami osób, które przebywają w tych punktach, ale również z rygorami, czyli te limity będą obowiązywały. Myślę, że pod koniec poluzowywania ograniczeń są imprezy masowe

- mówił Müller.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Rzecznik rządu pytany, czy uczniowie wrócą do szkół w tym roku szkolnym, odparł, że takich decyzji jeszcze nie ma. - Mamy nadzieję, że to będzie możliwe, żeby wrócić do szkoły jeszcze w tym roku szkolnym - powiedział. Zaznaczył, że wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej.

RadioZET.pl/PAP/Polskie Radio