- Posiedzenie Prezydium Sejmu, które miało odbyć się w czwartek wieczorem, zostało przełożone na piątek, na godz. 9 - podał Włodzimierz Czarzasty. W piątek Sejm ma kontynuować obrady; według dotychczasowych zapowiedzi mają one zostać wznowione o godz. 10.

Sejm ma wznowić rozpoczęte we wtorek posiedzenie. Według wstępnego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej po wznowieniu obrad o godz. 10.00 zaplanowane jest głosowanie w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem zgłoszonym przez PiS jest adwokat i radca prawny Bartłomiej Sochański.

Czym zajmie się Sejm?

Następnie na godz. 10.30 przewidziane jest, że Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., który stanowi element "tarczy antykryzysowej". W trakcie sprawozdania przewidziane są 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół.

Na godz. 11.15 zaplanowana jest przerwa do godz. 12.00, podczas której odbędzie się posiedzenie prezydium Sejmu oraz Konwent Seniorów.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) mówił w środę PAP, że prawdopodobnie Sejm zajmie się także złożonym przez PiS projektem ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r., zgodnie z którym, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego ma przysługiwać wszystkim wyborcom. W czwartek Terlecki mówił, że PiS zamierza wnieść autopoprawkę do swego projektu, która ma zmierzać do tego, by głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich było wyłącznie korespondencyjne.

Możliwe, że posłowie zajmą się też projektem ws. zwiększenia środków na nauczanie przez internet.

RadioZET.pl/PAP