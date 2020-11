Senat odrzucił nowelizację ustawy o Covid-19. Teraz senacką uchwałą za odrzuceniem nowelizacji tej ustawy zajmie się w sobotę o godz. 13 Sejm. To już kolejna nowelizacja ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19 (tzw. ustawy covidowej). Za jej odrzuceniem głosowało w piątek wieczorem 51 senatorów, przeciw było 47. Nikt się nie wstrzymał.

Ustawa o Covid-19. Sejm się pomylił?

Sejm pod koniec października przegłosował poprawki Senatu do ustawy covidowej. Posłowie poparli – mimo negatywnego stanowiska rządu – poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 lub podejrzanych o zakażenie. Regulacja została podpisana przez prezydenta, ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Następnego dnia Sejm uchwalił kolejną nowelizację. Jej projekt został złożony przez PiS w celu – jak wskazano w uzasadnieniu – naprawy błędu tzw. konwalidacji podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. Rzecznik rządu Piotr Müller tłumaczył, że ustawa covidowa w obecnym brzmieniu jest efektem pomyłki w głosowaniach i jej wejście w życie oznaczałoby wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń praktycznie wszystkim lekarzom.

Dlatego też kolejna nowelizacja przewiduje, że dodatki za pracę z pacjentem z Covid-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.

Nowelizacja ustawy o Covid-19. Co przewiduje?

Nowelizacja przewiduje, że dodatki za pracę z pacjentem z Covid-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy na mocy decyzji administracyjnej, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. Ponadto zapisami nowelizacji zabiera się prawo do 100 proc. wynagrodzenia osobom ubezpieczonym, pracującym w podmiotach leczniczych, którzy przebywają na kwarantannie lub w izolacji, lub też izolacji domowej.

Jednocześnie znosi się obowiązek prezesa NFZ do tego, by skorygował plan finansowy na 2020 roku, by zapewnić podmiotom leczniczym podwyżkę opłaty ryczałtowej o co najmniej o 15 proc. Wykreślono też przepis, który zwalniał szpitale z konieczności zwrotu, części ryczałtu w związku z niezrealizowaniem przewidzianych świadczeń.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w ubiegły piątek zapewnił, że podpisana już przez prezydenta nowela zostanie opublikowana, gdy przyjęta zostanie kolejna nowelizacja naprawiająca – jak zaznaczył – błąd popełniony przez posłów PiS. Z kolei minister zdrowia w Radiu Plus w tego samego dnia przekazał, że będzie ona opublikowana najpóźniej na początku grudnia.

RadioZET.pl/PAP