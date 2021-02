74-letniemu mieszkańcowi woj. zachodniopomorskiego zaproponowano szczepienie w odległym o 850 km Rzeszowie. - Tego rodzaju sytuacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy sam zainteresowany wyraża chęć zapisania się na szczepienie - wyjaśniał we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Schorowanemu 74-letniemu mieszkańcowi z Dargobądza (woj. zachodniopomorskie) zaproponowano szczepienie przeciw COVID-19 w odległym o 850 km Rzeszowie (woj. podkarpackie). Pacjent zmaga się z nowotworem oraz przeszedł zawał.

Mężczyzna próbował zapisać się na szczepienie przez telefon w Szczecinie, jednak tam zabrakło wolnych miejsc. - To chyba nie powinno tak wyglądać. Nie pojadę przez całą Polskę do Rzeszowa, nie mam już dwudziestu lat. Takie hasanki już nie są dla mnie - mówił Stanisław Kielar w rozmowie z TVN24.

74-letni pacjent miał jechać przez całą Polskę na szczepienie. Dworczyk komentuje

O sytuację seniora był pytany Michał Dworczyk w Polsat News. Jak podkreślił, "tego rodzaju sytuacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy sam zainteresowany wyraża chęć zapisania się na szczepienie". - Nie ma takich sytuacji, że system zmusza nas, żebyśmy udali się gdzieś na szczepienie – dodał.

Zaznaczył, że system podaje dostępne miejsca i terminy, uwzględniając miejsce zamieszkania; jeśli w pobliżu nie ma wolnego terminu, system proponuje pierwszy możliwy termin gdziekolwiek w kraju; decyzja, czy jechać na szczepienie do odległej miejscowości, czy zaczekać na wolny termin w pobliżu miejsca zamieszkania, należy do osoby, która chce się zaszczepić. - To pacjent sam decyduje, czy chce czekać, czy chce się zaszczepić w miejscowości, gdzie jeszcze są wolne terminy – powiedział Dworczyk.

Pełnomocnik rządu ds. szczepień mówił, że nowe terminy szczepień mają być dostępne w drugim kwartale roku. - Dzisiaj nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego, że do końca pierwszego kwartału będą nowe wolne terminy – przyznał szef KPRM, przypominając mniejsze ilości i opóźnienia w zaopatrzeniu w szczepionki z przyczyn leżących po stronie producentów. Także z tego powodu nie można jeszcze, według Dworczyka, odpowiedzieć na pytanie, kiedy Polska osiągnie odporność populacyjną, co wymaga zaszczepienia 70 proc. mieszkańców. - Jesteśmy uzależnieni od producentów – powiedział.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Polsat