Dramatyczna sytuacja za polską granicą. Muszą odsyłać zwłoki ofiar COVID

Trudna sytuacja panuje w Nitrze na południu Słowacji. W tamtejszym szpitalu brakuje miejsc dla pacjentów z Covid-19 - informują słowackie media. Lokalne krematorium jest zmuszone do odsyłania zwłok.

Słowacka Nitra, leżąca na południu kraju, liczy około 80 tys. mieszkańców. Według danych ministerstwa zdrowia Słowacji to tam sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza. Chorzy na COVID-19 pacjenci z lokalnego szpitala są przewożeni do innych miast. Lokalne krematorium wysyła zwłoki do placówek w Bańskiej Bystrzycy i Bratysławie. Przed polikliniką ustawiono samochód-chłodnię zastępujący kostnicę.

Słowacja. Nie ma miejsca dla pacjentów i zwłok ofiar COVID-19

Trzech pacjentów ze szpitala uniwersyteckiego w Nitrze, którzy korzystali z aparatury podtrzymującej życie, przewieziono w nocy do innych placówek poza województwem. Kolejnych osiem osób przetransportowano w ciągu dnia. W szpitalu w Nitrze jest 195 pacjentów, 16 osób jest podłączonych do respiratorów.

Dramatyczna sytuacja w regionie zmusiła do reakcji ministerstwo zdrowia. W połowie drogi między Nitrą a Bratysławą, w miejscowości Galanta, zdecydowano o utworzeniu szpitala przeznaczonego dla chorych na Covid-19. Powstanie on na bazie szpitala należącego do prywatnej firmy, która zawarła kontrakt z resortem zdrowia.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Nitrze zmarło 10 osób chorych na Covid-19. Lokalne media podają, że przed szpitalem uniwersyteckim ustawiona została ciężarówka-chłodnia służąca do przechowywania ciał. Zwłoki z krematorium w Nitrze transportowane są do położonej o około 130 km na północny wschód Bańskiej Bystrzycy, a od poniedziałku są wożone również do Bratysławy, która znajduje się w odległości około 100 km na południowy zachód od Nitry.

W ciągu ostatniej doby na Słowacji wykryto 10 212 nowych infekcji koronawirusem - podało we wtorek tamtejsze ministerstwo zdrowia. Szef resortu Marek Krajczi przekazał także, że na wschodzie kraju stwierdzono zakażenia nowym wariantem SARS-CoV-2, który wykryto w Wielkiej Brytanii.

RadioZET.pl/PAP