51-latka zakażona koronawirusem jeździła na zakupy. Zaraziła własną matkę

Policjanci ze Słubic (woj. lubuskie) zatrzymali 51-latkę, która mimo zakażenia koronawirusem i obowiązku izolacji jeździła na zakupy, między innymi do odległego o ponad 15 kilometrów Rzepina. Do tego zabierała do samochodu swoją matkę, którą zaraziła.

Słubice. Zakażona koronawirusem jeździła na zakupy

Zaniepokojeni sąsiedzi zgłosili na policję, że kobieta nie przestrzega zasad izolacji. Z przekazanych informacji wynikało, że mieszkanka jednego z bloków w tym mieście opuszcza miejsce zamieszkania. We wskazane w zgłoszeniu miejsce udał się patrol, który to potwierdził. - Kobieta została zatrzymana przez policjantów ubranych w kombinezony ochronne i osadzona w policyjnym areszcie do wyjaśnienia. Przyznała się do winy – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

- Policjanci będą ustalać, czy kobieta swoim zachowaniem nie sprowadziła niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej. Za to przestępstwo grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności - podkreślił policjant.

Dodał, że policjanci powiadomili również o tej sytuacji sanepid, który na osobę niestosująca się do obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania rozwojowi pandemii może nałożyć karę administracyjną w wysokości do 30 tys. zł.

Rzecznik przypomniał, że nie przestrzegając kwarantanny lub izolacji domowej, narażamy życie i zdrowie innych osób.

