Przypomnijmy – wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa obostrzenia zostały poluzowane 20 kwietnia. Od poniedziałku można przebywać w parkach, lasach, skwerach i wszelkich innych terenach zielonych. To dobra wiadomość dla rowerzystów i biegaczy, którzy z pewnością czekali na możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu z utęsknieniem. Warunek jest oczywiście taki, że nadal musimy zachowywać zasadę 2-metrowego dystansu, nie gromadzić się w grupie większej niż 2 osoby i zakrywać usta oraz nos, gdy przebywamy w przestrzeni publicznej.

Maseczki musimy nosić więc i w parku, i na ulicy, a także w sklepie. Zgodnie z rozporządzeniem, nie musimy jej mieć na sobie w lesie. Maseczka jest w takim razie obowiązkowo zarówno w trakcie biegu lub jazdy na rowerze.

Jak jednak alarmują lekarze – uprawianie sportu w maseczce może być groźne dla naszego zdrowia. Dlaczego?

O zagrożeniach, wynikających z uprawiania sportu z zakrytym nosem i ustami, mówiła portalowi "ABC Zdrowie" dr. diabetologii Maria Lipka. Jak podkreślała ekspertka, niebezpieczne jest to szczególnie dla osób, zmagających się z problemami na tle kardiologicznym. Eksperci przekonują ponadto, że nie jest to dobre rozwiązanie nawet dla osób zdrowych.

- powiedziała w wywiadzie lekarz.

Jeśli uprawiamy sport w lesie, czy na wolnych przestrzeniach, gdzie nie dochodzi do kontaktu z innymi ludźmi, to ta maska jest po prostu niepotrzebna, bo sami siebie nie zarażamy

- zaznacza z kolei w rozmowie z "ABC Zdrowie" dr. hab. med. Łukasz Małek.

Z kolei dr. hab. med. Łukasz Małek zwracał uwagę na fakt, że mając na twarzy maseczkę znacznie szybciej się męczymy i z trudem łapiemy kolejny oddech.

W czasie aktywności fizycznej nasz organizm potrzebuje dostarczyć tlen do mięśni, on jest pobierany przez płuca, ale rozprowadza go po całym organizmie krew, która jest pompowana przez serce. Nawet jeśli ktoś ma zdrowe płuca, a ograniczymy mu dopływ powietrza, to serce zaczyna reagować, bijąc szybciej, przepompowując krew szybciej, aby nadrobić ten niedobór powietrza szybszą cyrkulacją krwi