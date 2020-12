Rząd ogłosił na dzisiejszej konferencji prasowej projekt narodowej strategii szczepień przeciw Covid-19. Epidemia koronawirusa zwalnia, we wtorek odnotowano 8,3 tysiąca nowych przypadków, na Covid-19 zmarło jednak ponad 400 osób. Do Warszawy na rozmowę z Morawieckim oraz - to nieoficjalne doniesienia - Jarosławem Kaczyńskim przyleciał premier Węgier Viktor Orban. Całodniowa relacja na RadioZET.pl