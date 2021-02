Szymon Hołownia podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie podkreślił, że brak decyzji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej przez "rząd, który schował głowę w piasek", był "rzeczą najgorszą od 30 lat, jaką widzieliśmy w polskiej polityce". Według niego, tarcza antykryzysowa jest nieszczelna, a tysiące polskich przedsiębiorców, pracowników i rodzin są pozostawione "w niepewności i rozpaczy" przez "władzę zajętą kłótnią dwóch Jarosławów (Kaczyńskiego i Gowina) o to, kto tak naprawdę będzie trzymał ster Zjednoczonej Prawicy".

Hołownia przypomniał, że w środę mija 100 dni "od momentu, kiedy powinna zostać otwarta gastronomia", gdyż miała być zamknięta na 2 tygodnie. - A nadal nie wiemy, kiedy przedsiębiorcy i pracownicy z tego sektora będą mogli podjąć pracę - zauważył.

- 100 dni ciszy, 100 dni niepewności, 100 dni, w których Morawiecki z Niedzielskim, z innymi ministrami, wychodzą i co chwila zmieniają zdanie na temat tego, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z danych epidemiologicznych, które czytają według klucza, który chyba tylko sami znają - powiedział lider Polski 2050. Jak ocenił, poprzez chaotyczne decyzje, rząd PiS "zepsuł zaufanie do państwa na pokolenie".

- Z dnia na dzień to można sobie zrobić kanapkę do szkoły, a nie zamykać albo otwierać gospodarkę. Z dnia na dzień, to można sobie zaplanować wyjście do parku, a nie decydować o losie, o życiu, o przyszłości tysięcy Polaków - mówił Hołownia. Zapewnił, że jego ruch jest przygotowany, aby przedsiębiorców "słuchać i bronić" oraz "mówić, co należy zrobić".

Stan klęski żywiołowej w Polsce?

Zdaniem Hennig-Kloski należy "w końcu wdrożyć stan klęski żywiołowej". - Dzisiejsze decyzje o otwieraniu i zamykaniu gospodarki są często podejmowane bez podstawy prawnej, a to rodzi konkretnie ryzyka odszkodowań, których będą domagać się przedsiębiorcy w sądach - podkreśliła nowa posłanka Polski 2050.

Według niej "po pierwsze rząd musi w końcu przedstawić konkretny plan". - Przez chaos nie można zarządzać gospodarką, przedsiębiorcy muszą wiedzieć, czy dalej mają zadłużać swoje rodziny, czy zamknąć swoje firmy i poszukać nowej pracy - zaznaczyła. Posłanka z nowego koła poselskiego Polska 2050 przekonywała również do konieczności "lepszego śledzenia transmisji wirusa", uszczelnienia tarczy antykryzysowej oraz systemowego zawieszenia pobierania takich opłat stałych, jak za użytkowanie wieczyste, na co zdecydowały się niektóre samorządy.

Senator Bury uznał rząd PiS za "opresyjny" i troszczący się "głównie o siebie i o dobrostan Jarosława Kaczyńskiego". - Natomiast obywatele są potrzebni tylko wtedy, kiedy mają zagłosować - ocenił. Jako przykład "opresyjności" powołał się na doniesienia medialne o "okólniku" rozesłanym do prokuratur regionalnych, gdzie polecono, by - jak cytował - "do minimum ograniczyć postępowania sprawdzające, jak najszybciej wdrożyć postępowania karne wobec wznawiających działalność przedsiębiorców".

- To jest granda. To jest ściganie obywateli za to, że próbują zarobić uczciwie na chleb, na utrzymanie swoich rodzin, na wypłaty dla swoich pracowników - ocenił Bury. Według niego "te działania są często bezprawne, prowadzone tylko i wyłącznie na podstawie rozporządzeń, a nie ustaw".

- Jako senator na Lubelszczyźnie zadeklarowałem, że będę patrzył prokuratorom na ręce. Będziemy sprawdzać co tydzień, jakie postępowania wobec przedsiębiorców są podejmowane, który prokurator służy bardziej prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze, a który służy Polsce - powiedział Bury i zaoferował pomoc prawną tym przedsiębiorcom, którzy "mają problemy".

RadioZET.pl/PAP