Zdaniem polityków opozycji, przy spadku zaufania do rządu władza powinna – w dobie trzeciej fali koronawirusa – wprowadzić stan nadzwyczajny, by ograniczyć m.in. skalę zgonów w związku z COVID-19. Politycy PiS nie wykluczają takiego wariantu, ale zastrzegają, by nie szafować tym rozwiązaniem. "Bez dyscypliny społecznej nawet najostrzejsze przepisy nie pomogą" – powiedział wicerzecznik partii Radosław Fogiel.