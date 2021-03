Stan wyjątkowy jeszcze przed Wielkanocą? "Nie wykluczamy żadnych działań"

Obostrzenia w obecnym zakresie mogą zostać z nami dłużej niż do 9 kwietnia - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, po świętach zapadnie decyzja ws. uruchomienia żłobków i przedszkoli. Pytany o wprowadzenie stanu wyjątkowego przez Wielkanocą, odpowiedział, że "na ten moment takich decyzji nie ma", ale podkreślił, że wszystko zależy od dynamiki zachorowań.

Nowe obostrzenia epidemiczne weszły w życie w sobotę. Zamknięte są m.in. duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Ponadto wprowadzono też nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. Zasady obowiązują do 9 kwietnia. Wiele osób zastanawia się, czy rządowe restrykcje zostaną przedłużone po tym czasie.

Nowe obostrzenia zostaną przedłużone po 9 kwietnia? Müller: Nie wykluczam

Piotr Müller w rozmowie z TVP1 podkreślał, że "obostrzenia w ogóle zostaną z nami na dłuższy czas, kwestia jest ich zakresu". Rzecznik rządu przyznał, że decyzją, która zapadnie po świętach Wielkiej Nocy, będzie kwestia m.in. dotycząca ponownego uruchomienia żłobków i przedszkoli. - Nie wykluczam, że obostrzenia nawet w tym zakresie, co teraz, mogą z nami zostać dłużej niż do 9 kwietnia - powiedział Müller i dodał, że jest to zależne od dynamiki zachorowań i zachowania obywateli w okresie przedświątecznym i tuż po Wielkanocy.

Prowadzący program "Kwadrans Polityczny TVP1" dopytywał rzecznika, czy rząd rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego przed świętami. – My od samego początku podkreślamy, że jeżeli będą potrzebne dalsze działania, to one mogą być wprowadzone. Natomiast na ten moment takich decyzji na ten tydzień nie należy się spodziewać – mówił Piotr Müller. – Jeżeli nie będzie jakiejś bardzo dużo większej dynamiki zachorowań niż dotychczas, to mam nadzieję, że żadnych dodatkowych obostrzeń i decyzji nie trzeba będzie podejmować – podkreślił.

Jak dodał, wszystko zależy od rozwoju pandemii. – Nie wykluczamy żadnych działań, ponieważ dynamika zachorowań potrafi być bardzo różna. W związku z tym ja panu nie powiem w 100 proc., czy np. jutro sytuacja nie doprowadzi do tego, że trzeba będzie podjąć kolejne decyzje, bo niestety epidemia pokazuje, że potrafi być nieprzewidywalna. Natomiast na ten moment, tak jak wspomniałem, obowiązują te obostrzenia, które zostały zakomunikowane - zaznaczył.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, zapytany przez Beatę Lubecką w Radiu ZET, czy obostrzenia zostaną po 9 kwietnia, nie chciał spekulować. - Gdyby okazało się, że mamy do czynienia z załamaniem sytuacji, jest nagły wzrost zakażeń, to trzeba będzie wyciągać wnioski. Podkreślił, że mówienie o tym, co będzie za 2 tygodnie, wyłącznie wywołuje emocje, ale nic nie wnosi do życia.

RadioZET.pl/TVP1/PAP