Stan wyjątkowy przy 50 tys. zakażonych? Szef MON zabrał głos

Koronawirus wciąż zbiera śmiertelne żniwo. We wtorek w ciągu doby odnotowano ponad 19 tys. zakażeń, a zmarło ponad 200 osób. Czy rząd wprowadzi stan nadzwyczajny? - Plany wprowadzenia stanu wyjątkowego, gdyby liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 50 tysięcy dziennie, nie były omawiane - zapewnił we wtorek w Polskim Radiu szef MON.

Epidemia COVID-19 nie ustępuje. Rząd co tydzień informuje o kolejnych obostrzeniach. W poniedziałek wieczorem obradował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy premier Mateusz Morawiecki. Pojawiły się doniesienia medialne, że przy liczbie 50 tys. zakażeń na dobę wprowadzony zostanie stan wyjątkowy. Do tych informacji odniósł się szef MON Mariusz Błaszczak w radiowej Jedynce.

Stan wyjątkowy w Polsce? Szef MON wyjaśnia

Minister obrony został zapytany, czy prawdziwe są informacje medialne, że jeśli liczba zakażonych dziennie przekroczy 50 tysięcy, wprowadzony zostanie stan wyjątkowy. - Takie plany nie były omawiane, codziennie uczestniczę w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Oczywiście reagujemy w sytuacji, w której się znalazła Polska, ale ta reakcja sprowadza się przede wszystkim do stworzenia większej liczby miejsc szpitalnych, do zapewnienia opieki osobom zarażonym, są też podejmowane stanowcze działania, związane np. z zamknięciem cmentarzy, które mają służyć temu, by zahamować roznoszenie się epidemii - mówił Błaszczak.

Niestety, to co dzieje się na ulicach, a co wynika z akcji totalnej opozycji, negatywnie wpływa na sytuację w naszym kraju, te wszystkie demonstracje powodują roznoszenie wirusa i zakażanie kolejnych osób. szef MON Mariusz Błaszczak

Szef MON zwrócił uwagę, że premier Mateusz Morawiecki zaprosił w poniedziałek opozycję na rozmowy, ale większość opozycji to zaproszenie zbojkotowała. - Nie ma zgody na to, by brać udział w kolejnych oszustwach, nie mamy zamiaru brać udziału w kolejnych zagrywkach propagandowych - oświadczył szef PO Borys Budka.

- To świadczy o tym, że opozycja igra ze zdrowiem i życiem Polaków, jest tak zacietrzewiona w tej swojej walce, taka jest totalna, że na to nie zważa, tylko niejako jeszcze podsyca tę agresję i wulgarność, z jaką mamy do czynienia na ulicach polskich miast - komentował Błaszczak.

Szef KPRM Michał Dworczyk był pytany z kolei w TVN24, czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem rząd rozważa wprowadzenie w najbliższych dniach lockdownu. - Nie wykluczamy żadnego scenariusza oczywiście. Natomiast ten twardy lockdown, to rząd robi wszystko, żeby tego scenariusza uniknąć. Dlatego, że wiemy, jakie będzie to miało konsekwencje dla gospodarki - zaznaczył.

Dworczyk dodał, że dalsze rozwiązania będą zależały od dynamiki zachorowań i wydolności służby zdrowia. - To prawda, że system jest już na granicy wydolności. Od lat borykamy się w Polsce z problemem zbyt małej liczby personelu medycznego - podkreślił.

RadioZET.pl/PAP