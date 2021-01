Przyjął szczepionkę przed medykami. Starosta z PiS zawieszony

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, który przyjął szczepionkę przeciwko koronawirusowi przed wszystkimi medykami w powiatowym szpitalu, został zawieszony w prawach członkach PiS - poinformowała we wtorek posłanka PiS Violetta Porowska.

Starosta nyski przyjął szczepionkę 29 grudnia ub.r. jako jeden z pierwszych mieszkańców powiatu nyskiego. Andrzej Kruczkiewicz na prośbę dyrektora szpitala w Nysie przystąpił do szczepienia wraz z grupą zero – pracowników szpitala - informuje portal nysa.naszemiasto. O sprawie zrobiło się głośno po ujawnieniu pozostałych osób, które zaszczepiły się poza kolejnością, w tym aktorów - m.in. Krystyny Jandy, Wiktora Zborowskiego, Radosława Pazury czy Edwarda Miszczaka.

Starosta nyski zawieszony w prawach członka PiS

W sobotę posłanka Violetta Porowska, która jest pełnomocnikiem okręgowym Prawa i Sprawiedliwości w Opolu, skierowała do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, wniosek o zawieszenie Kruczkiewicza w prawach członka PiS, chociaż on sam zapewniał w specjalnym oświadczeniu, że nie zabiegał o szczepienie. Miał jedynie spełnić prośbę dyrektora nyskiego szpitala, który w ten sposób chciał zachęcić mieszkańców powiatu do udziału w programie szczepień.

Na swoim portalu społecznościowym Porowska poinformowała, że od poniedziałku starosta Kruczkiewicz jest zawieszony w prawach członka PiS. "W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą realizacji programu szczepień przeciwko COVID-19 w powiecie nyskim, z dniem 04.01.2021 zostaje zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości Pan Andrzej Kruczkiewicz Starosta Nyski" - czytamy.

Władze okręgowe Solidarnej Polski w Opolu domagają się dymisji Kruczkiewicza ze stanowiska starosty, jednak - jak przyznał w rozmowie z PAP jeden z lokalnych polityków PiS, jest to mało realne, ponieważ po odejściu obecnego starosty PiS nie ma gwarancji, że fotel starosty nyskiego obejmie przedstawiciel tej partii.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/nysa.naszemiasto.pl