Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca obostrzeń w związku z epidemią COVID-19 odbędzie się w czwartek. Według informacji rzecznika rządu Piotra Müllera rząd przedstawi informację na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 lutego. Według nieoficjalnych doniesień mówi się o otwarciu galerii handlowych, przedłużeniu zamknięcia hoteli i lokali gastronomicznych oraz nauki zdalnej dla starszych roczników szkoły podstawowej.

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Co dalej z obostrzeniami?

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Restrykcje zostały później przedłużone do 30 stycznia. W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach zapadną decyzje co do tego, czy obostrzenia, które są obowiązujące do końca stycznia, będą przedłużone, czy będą w jakiś sposób zmodyfikowane.

Wiceminister zdrowia Waldemara Kraska podkreślił, że "sytuacja pod względem dziennej liczby zakażeń koronawirusem jest stabilna", dlatego od lutego można spodziewać się luzowania obostrzeń. - Myślę, że od lutego jakieś poluzowania w obostrzeniach wystąpią – mówił w weekend w Radiu ZET.

Nie milkną echa publikacji wyroku TK ws. aborcji. W środę na ulice wyszli mieszkańcy wielu miast Polski. W stolicy protesty przebiegły w spokojnej atmosferze. - Widzieliśmy osoby, które chciały protestować, nie walczyć z policją - podkreślił rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP