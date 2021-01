"To nie my zaczęłyśmy". Strajk Kobiet wzywa do protestów ws. wyroku TK

TK opublikował uzasadnienie wyroku ws. aborcji. Kobieta mimo ciężkich wad płodu będzie musiała urodzić dziecko. Przedstawicielki Strajku Kobiet wzywają do protestów. Nowa afera szczepionkowa w Polsce. Minister zdrowia zapowiedział, że będzie kontrola NFZ i MEN ws. szczepień na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. To tam zaszczepił się poseł PiS i pracownik naukowy uczelni Zbigniew Girzyński. Wciąż nie wiadomo, kiedy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. - W szkołach sytuacja jest monitorowana, przygotowujemy się na każdy scenariusz - mówił podczas konferencji prasowej szef MEN Przemysław Czarnek. Decyzję ma ogłosić premier Mateusz Morawiecki. Najważniejsze informacje na żywo na RadioZET.pl.