53 potwierdzone zakażenia koronawirusem - to bilans po przebadaniu 550 osób z personelu medycznego oraz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. 41 zakażonych SARS-CoV-2 to personel medyczny, w tym torakochirurdzy, anestezjolog, pulmonolog, pielęgniarki i salowe oraz pracownicy szpitalnej kuchni. Zakażenie koronawirusem stwierdzono także u 12 pacjentów

Pierwsze przypadki zakażenia w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu stwierdzono w ubiegły wtorek. Chorobę potwierdzono wówczas u 22 osób, w tym u 16 z personelu medycznego i u sześciu pacjentów z oddziału pulmonologicznego tego szpitala. Źródłem zakażenia był najprawdopodobniej pacjent oddziału pulmonologicznego. Jak informuje ''Wirtualna Polska'', mężczyzna w trakcie pobytu w szpitalu nie miał żadnych objawów Covid-19. Te wystąpiły dopiero po wyjściu do domu. Pacjent trafił następnie do szpitala zakaźnego.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc w niedzielę wstrzymało przyjęcia nowych pacjentów. Obecnie w placówce przebywa ok. 90 chorych.

Kim jest superroznosiciel?

Superroznosiciel to osoba, która w trakcie epidemii zaraża niewspółmiernie więcej osób od pozostałych. Najbardziej znanym superroznosicielem w historii była Mary Mallone, zwana "Tyfusową Mary". W latach 1902-1909 w Nowy Jorku durem brzusznym zaraziła 51 osób.

Superroznosiciel koronawirusa z Wielkiej Brytanii, Steve Walsh z Hove nieopodal Brighton, zaraził się na konferencji w Singapurze. Wracając do kraju, zatrzymał się jeszcze we Francji na narty. Po powrocie do ojczyzny dowiedział się, że u jednej z osób, z którą miał bliski kontakt w Singapurze, zdiagnozowano koronawirusa. Mężczyzna zdiagnozowany w Brighton, a następnie przeniesiony na kwarantannę do szpitala w Londynie. Jego rodzina również przeszła kwarantannę. We francuskim kurorcie narciarskim superroznosiciel zaraził 11 osób.

Nowe obostrzenia w Polsce od 1 kwietnia:

2 metry od drugiej osoby, z wyjątkiem gdy mama lub tato opiekuje się dzieckiem na spacerze, czy opiekujemy się osobą z niepełnosprawnościami

osoby poniżej 18 roku życia będą mogły przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą

limit osób w sklepie do 3 osób na kasę

w weekendy zamknięte wszystkie sklepy budowlane

zamknięte zostaną wypożyczalnie rowerów miejskich

w miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezinfekcji

sklepy spożywcze, drogerie i apteki w godz. 10-12 będą dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia

limit miejsc dla pasażerów u przewoźników prywatnych, bardziej restrykcyjne kontrole

zamknięte zostaną zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, tatuażu i piercingu

W piątek 3 kwietnia ministerstwo środowiska poinformowało o tymmczasowym zakazie wstępu do lasu oraz zamknięciu Parków Narodowych. Nowe obostrzenia Lasów Państwowych ma obowiązywać do 11 kwietnia br.

