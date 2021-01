"Gangsterski najazd policji". Afera po imprezie w klubie, policjant pobił DJ-a?

Właściciel dyskoteki kilka dni wcześniej zapowiedział otwarcie lokalu w sobotę. Stąd kontrola sanepidu. Jego pracownikom asystowali policjanci - przekazał w poniedziałek PAP Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Podczas legitymowania osób znajdujących się w klubie, niektóre z nich utrudniały pracę funkcjonariuszom.

"Łącznie wylegitymowaliśmy 52 osoby. Swoje czynności wykonali też pracownicy sanepidu. Teraz sprawa zostanie przekazana do prokuratury, która oceni czy właściciel dyskoteki otwierając ją w dobie pandemii i obowiązujących obostrzeń naruszył prawo, a dokładnie artykuł 165 KK, mówiący m.in. o sprowadzeniu zagrożenia dla zdrowia wielu ludzi" – powiedział Ruciński.

"Policjant uderza w twarz DJ-a"

Po tej kontroli w internecie Strajk Przedsiębiorców zamieścił na portalu społecznościowym film z telefonu i wpis: "Policjant podczas nielegalnego nalotu na zebranie partyjne STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW oraz siłowego wtargnięcia do lokalu, uderza w twarz DJ-a, nie wydając wcześniej żadnych poleceń oraz nie ostrzegając nikogo, że zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego".

Policja stanowczo zaprzecza, by doszło do takiej sytuacji. Podkreśla, że niektóre z osób znajdujących się w dyskotece utrudniały funkcjonariusza wykonywanie czynności służbowych, obrażały ich i zachowywały się w sposób agresywny.

"Z tego filmu nie wynika jednoznacznie, by policjant naruszył nietykalność cielesną tego mężczyzny (DJ-a – PAP). Prosimy, by powstrzymać się od ferowania ocen i sądów, które już pojawiają się w sieci. Zapewniamy, że przebieg zdarzenia zostanie wyjaśniony, a wszelkie materiały (filmy, zeznania itp.) będą przesłane do oceny karno-prawnej prokuraturze. Absolutnie niedopuszczalny jest natomiast hejt nawołujący do przemocy wobec policjantów i ich rodzin, który wylewa się w internecie" – powiedział Ruciński.

Tanajno o interwencji policji w klubie: gangsterski najazd

Po weekendzie Paweł Tanajno poinformował o złożeniu zawiadomienia ws. działań policji. - W klubie "Reset" w Świebodzinie, w którym odbywało się spotkanie partyjne, doszło do najazdu gangsterskiego. Panowie nie wykonali żadnych czynności, które opisane są w procedurach działania policji - tłumaczył w poniedziałek podczas konferencji prasowej.

- Swoją interwencję rozpoczęli od ataku na DJ-a, który tam pracował. On nie był uczestnikiem spotkania, on tam pracował. Zaatakowali DJ-a, zniszczyli mu sprzęt i uderzyli go w twarz. Dlatego tu jesteśmy. Policja nie może zachowywać się jak gangsterzy - zaznaczył Tanajno.

RadioZET.pl/PAP