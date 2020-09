Do sytuacji, którą opisuje kielecka "Gazeta Wyborcza", doszło przed kilkoma dniami w woj. świętokrzyskim. 16-latka z powiatu skarżyskiego zakaziła się koronawirusem. Oprócz tego, że zdradzała jego objawy, wymagała hospitalizacji także z powodu chorób kardiologicznych, którymi jest obciążona.

Niestety, transportująca ją karetka jeździła od szpitala do szpitala, ponieważ żadna lecznica nie chciała przyjąć dziewczyny. Zawsze tłumaczono się brakiem miejsc. W końcu pacjentka trafiła do szpitala w Skarżysku-Kamiennej. Znajdował się on najbliżej miejsca zamieszkania 16-latki, ale był odpowiednio przystosowany do opieki nad przypadkami takimi, jak ten.

Świętokrzyskie. Karetka z 16-latką z Covid-19 krążyła od szpitala do szpitala

- To był absurd. Usłyszałem, że pacjentkę kieruje do nas wojewódzki dyspozytor, bo w sąsiednim szpitalu w Starachowicach nie ma miejsc. A przecież my mamy tylko oddział pediatryczny, nastolatka potrzebowała specjalistycznego leczenia w związku z jej wcześniejszymi problemami zdrowotnymi - powiedział w rozmowie z "Wyborczą" Krzysztof Grzegorek, wicedyrektor ds. medycznych skarżyskiej placówki, która - jak dodał - nie posiada oddziału chorób zakaźnych.

Grzegorek podkreśla, że do podobnych sytuacji może w niedalekiej przyszłości dochodzić częściej. W województwie brakuje bowiem miejsc dla osób chorych na Covid-19 - w szpitalach leży więcej pacjentów niż wcześniej przewidziano, a placówki nie posiadające oddziałów zakaźnych, nie są odpowiednio przystosowane do przyjmowania takich osób.

"Nie wszystkie sale posiadają bowiem węzły sanitarne, nie mówiąc już o śluzach. Położenie na takiej sali pacjenta z koronawirusem może grozić rozprzestrzenieniem się wirusa w całym szpitalu" - czytamy w artykule kieleckiej "GW".

Koronawirus w Polsce - 30.09.2020r

Przypomnijmy, że w środę Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 1552 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 30 osób. Od 4 marca, czyli początku epidemii w Polsce, zakażenie koronawirusem potwierdzono u 91 514 osób. Od tego czasu zmarło 2 513 zakażonych osób, wyzdrowiało 69 695 osób.

