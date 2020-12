Od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązywać będą nowe, zaostrzone restrykcje w walce z koronawirusem. W galeriach handlowych otwarte pozostaną jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie i punkty usługowe, zamknięte będą natomiast hotele (z wyjątkiem zakwaterowania dla przedstawicieli służb mundurowych, medycznych, pacjentów bądź dla sportowców zawodowych).

Kolejnym z obostrzeń, które wprowadził rząd, jest tzw. godzina policyjna, czyli zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową (nie licząc oczywiście wyjątków zapisanych w rozporządzeniu). Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek wieczorem rozporządzeniem rządu, od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Większość z powyższych przepisów zamierza jednak obejść Telewizja Polska. Wszystko po to, by zorganizować szumnie zapowiadany Sylwester Marzeń. Impreza - na której wystąpić mają m.in. Zenek Martyniuk, Golec uOrkiestra, Boys i Roksana Węgiel - ma się odbyć w amfiteatrze w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie).

Sylwester Marzeń TVP. Jak Kurski chce ominąć obostrzenia?

Jak TVP zamierza ominąć rządowe restrykcje? Według doniesień portalu Press.pl, publicznośc mają udawać tancerze, dzięki czemu przedsięwzięcie nie będzie zaklasyfikowane jako impreza o charakterze masowym. A co z zakwaterowaniem artystów i ekipy technicznej? Tu w sukurs przychodzi ośrodek wypoczynkowy w Sarnówku, będący własnością telewizji publicznej, zlokalizowany w powiecie iławskim, kilkadziesiąt km na zachód od Ostródy.

Czy faktycznie tak będzie? Press.pl zwrócił się z tymi pytaniami do TVP, ale ta nie odpowiedziała redakcji portalu. Pytania skierowano także do Ewy Wiśniewskiej, dyrektorki Centrum Kultury w Ostródzie, które zarządza amfiteatrem. - Centrum Kultury świadczy usługę wynajmu amfiteatru, zatem po odpowiedzi na te pytania odsyłam do rzecznika TVP - odpowiedziała (cytat za: press.pl).

Press.pl skontaktował się również w Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie. - Z doniesień medialnych wiem, że taki koncert będzie w Ostródzie. Nikt do nas się nie zwracał o nic, z żadnym zapytaniem - przekazał portalowi proszący o anonimowość pracownik miejscowego sanepidu.

Impreza w amfiteatrze będzie bez udziału publiczności, nie jest imprezą o charakterze masowym [...] Sądzę, że jakaś forma nadzoru będzie ze strony policji, być może z naszym udziałem. To jest niewykluczone Pracownik sanepidu w Ostródzie

Do doniesień ws. koncertu sylwestrowego pod auspicjami TVP krytycznie odniósł się już m.in. Jerzy Owsiak, który zadał organizatorom oraz uczestnikom imprezy kilka pytań w mediach społecznościowych.

"To takie moje pytanie, chociażby do artystów – a gdzie będziecie spali, skoro hotele pozamykane? I pytanie do obsługi całego tego przedsięwzięcia w TVP – to gdzie będziecie spali, skoro hotele pozamykane? I pytanie do Pana Jacka Kurskiego – gdzie Pan będzie nocował, skoro wszystkie hotele będą pozamykane?" - pytał szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

RadioZET.pl/press.pl/Facebook