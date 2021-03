Polacy wylegli na bulwary, ignorując obostrzenia. "Taka postawa przeraża"

Mieszkańcy Szczecina zachęceni piękną pogodą wylegli na bulwary. Ludzie nie zachowywali dystansu, a wiele osób nie miało maseczek. Policja tylko we wtorek wystawiła tam kilkadziesiąt mandatów. Do łamania obostrzeń dochodziło także w innych miastach Polski.

Temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza i słoneczna pogoda we wtorek i w środę sprawiła, że w Szczecinie wiele osób zdecydowało się na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu - szczególnie na bulwarach nad Odrą, często nie przestrzegając obostrzeń. Przypomnijmy, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną to wykroczenie zagrożone grzywną. Policja lub inna uprawniona służba może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

Mieszkańcy Szczecina bez maseczek. Policja nie nadąża z mandatami

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie sierż. szt. Paweł Pankau powiedział, że we wtorek policjanci podjęli na nadodrzańskich bulwarach kilkadziesiąt interwencji, wszystkie zakończone mandatami. Dotyczyły m.in. nieprzestrzegania obostrzeń epidemicznych. Pankau przypomniał jednak, że na całych bulwarach obowiązuje obecnie zakaz spożywania alkoholu - część mandatów dotyczyła nieprzestrzegania tego zakazu. Oficer zaznaczył, że podczas jednej z interwencji funkcjonariusze ujawnili też osobę poszukiwaną do odbycia kary.

Zachowanie mieszkańców gorzko skomentował ratownik medyczny Tomasz Kubiak. - Ludzie już nie reagują na apele o to, aby się zabezpieczać - mówił w Radiu Szczecin. - Może to kwestia zobaczenia osoby pod respiratorem, usłyszenia ostatnich dźwięków w życiu tej osoby, zobaczenie jak zamyka oczy i pyta, czy jeszcze je otworzy. [...] Natomiast, kiedy widzimy ludzi dookoła, którzy ignorują prośby ludzi walczących między innymi o ich życie. Taka postawa przeraża - dodał.

Do łamania restrykcji ustanowionych w walce z koronawirusem doszło także w innych miastach Polski. Rzecznik Prasowy Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak poinformował, że nad Wartą pojawią się patrole policji na koniach.

