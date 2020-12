Szczepionkę na koronawirusa już w niedzielę przyjmą pierwsze osoby. Szpitale przygotowują się do szczepień grupy "zero", czyli pracowników służby zdrowia. W czwartek zagraniczne agencje informowały, że szczepionki są już w drodze do krajów Unii Europejskiej.

Pierwsze szczepienia medyków odbędą się w niedzielę 27 grudnia. Łącznie mają być prowadzone w 73 szpitalach węzłowych w całym kraju. Według zapowiedzi pierwsza partia szczepionki na koronawirusa, 10 tysięcy dawek, trafi do Polski w sobotę 26 grudnia. Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk informował, że szczepionki, które przyjadą z Belgii, 27 grudnia rano trafią do tzw. szpitali węzłowych w Polsce. W nich będą szczepione osoby z "grupy zero".

W czwartek zagraniczne agencje informowały, że szczepionki są już w drodze do krajów Unii Europejskiej. Z miejscowości Puurs w Belgii (tam znajduje się fabryka Pfizer - red.) wyjechały dwa auta dostawcze z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Najprawdopodobniej wiozą one pierwsze dawki szczepionki Comirnaty. Do ciężarówek nie dopuszczono dziennikarzy.

Pierwsze szczepienie na COVID-19 w niedzielę w szpitalu MSWiA. Szpitale w gotowości

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie otrzyma w niedzielę 75 fiolek szczepionek. Pozwoli to zaszczepić 375 osób, ponieważ z jednej porcji tworzy się dawki dla pięciu osób - powiedziała PAP Iwona Sołtys, rzecznik CSK MSWiA. Dawki przygotuje apteka szpitalna i taki gotowy do podania preparat trafi na poszczególne oddziały. Drugi transport szczepionek przyjedzie do szpitala zaraz po Nowym Roku, czyli 4 stycznia.

W Warszawie pierwsi medycy zostaną zaszczepieni w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. - W niedzielę zostanie zaszczepionych w CSK MSWiA ponad 300 osób, którzy są pracownikami tej placówki. Potrwa to kilka godzin. Na pewno pięć osób otrzyma szczepionkę w warunkach reprezentacyjnych. Chcielibyśmy postawą pracowników CSK MSWiA zachęcić Polaków do tego, aby zaszczepić się przeciw COVID-19 – mówiła Sołtys.

Pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce na COVID-19 będzie pielęgniarka i lekarz z tego szpitala. Pozostałe trzy osoby są jeszcze ustalane. Wstępnie mają to być lekarka i ratownik medyczny. - Na pewno są to osoby, które są przy pacjentach - przekazała rzeczniczka.

W stolicy do szczepień jest gotowy również Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zakaźny. - W szpitalu jest bardzo duża chęć do zaszczepienia się. Właściwie wszyscy pracownicy zgłosili się jako kandydaci do szczepień z niezwykle prostej przyczyny, jaką jest fakt, że my od dziewięciu miesięcy leczymy pacjentów z COVID-19, wiemy dokładnie, jak wygląda ta choroba i wzbudza to w nas chęć zabezpieczenia się przed zachorowaniem - powiedział zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie prof. Andrzej Horban.

