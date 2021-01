Szczepienia na Covid-19. Ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat

Rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób powyżej 70 lat jest możliwa przez Internetowe Konto Pacjenta, specjalną infolinię (989) lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Siedemdziesięciolatkowie muszą jednak być przygotowani na to, że nie wszyscy zdołają się zarejestrować na szczepienia w pierwszym kwartale. Dla tej grupy pozostało ok. 1,2 mln terminów, a między 70. a 80. rokiem życia jest ok. 2,7 mln osób.

Jak wyjaśnia pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, powodem niewystarczającej liczby dostępnych terminów jest zbyt mała liczba szczepionek dostarczonych do Europy przez producentów. – Warto pamiętać, że harmonogram szczepień jest całkowicie uzależniony od dostaw producentów. Najlepiej pokazał to ostatni tydzień i ograniczenie dostaw przez firmę Pfizer. Musimy się mierzyć z ubytkiem około 400 tys. szczepionek w ciągu najbliższych tygodni – podkreśla szef KPRM.

Dworczyk poinformował, że seniorzy, którzy w najbliższym czasie nie zdążą się zarejestrować na szczepienie, będą mogli zgłosić na infolinii taką chęć. – Po wyczerpaniu konkretnych terminów na szczepienie dla seniorów 70 plus, dostępnych do 31 marca 2021 r., infolinia zarejestruje pacjenta i oddzwoni do niego w momencie pojawienia się wolnych miejsc na szczepienie – zapewnia szef KPRM.

Ilu Polaków zaszczepiono już na Covid-19?

Z danych na portalu gov.pl wynika, że do czwartku 21 stycznia do godz. 10.30 zaszczepiono w Polsce 591 785 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 46 tys. Do tej pory zaszczepiono ok. 425 tys. kobiet i 166 tys. mężczyzn. Najbardziej liczne grupy to 51-60– latkowie (152,6 tys.) i 41-50-latkowie (133,1 tys.). Obecnie trwają szczepienia grupy zero, czyli m.in. personelu medycznego.

Zmiana kolejności szczepień

Zmiana kolejności szczepień polega m.in. na tym, że do grupy pierwszej, uwzględnionej w Narodowym Programie Szczepień, włączono do tej pory zaliczane do grupy drugiej osoby poniżej 60 lat, ale z chorobami przewlekłymi. W środę 20 stycznia pełnomocnik rządu ds. programu szczepień i szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że lista tych chorób znajdzie się w nowelizacji tzw. rozporządzenia epidemicznego, która obecnie jest konsultowana.

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli rządu w ramach pierwszej grupy, której szczepienie rozpocznie się 25 stycznia, najpierw zastrzyki otrzymać mają seniorzy po 60. roku życia (grupa 1A). Po nich dostaną je osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi, m.in. po przeszczepach, dializowane, wentylowane mechanicznie czy z chorobami nowotworowymi (grupa 1B). Następnie szczepienia mają objąć nauczycieli i służby mundurowe (grupa 1C).

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP