Rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień na etapie 0, żeby bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Wnioskowała o to Fundacja Koalicja dla Wcześniaka.

"Rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień na etapie 0, żeby bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach. Priorytet w dostępie do szczepień musi wynikać ze szczególnego ryzyka i potrzeby, a nie znajomości lub statusu publicznego" – napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Fundacja Koalicja dla Wcześniaka napisała w niedzielę, że decyzja Ministerstwa Zdrowia "oznacza koniec separacji". "Najpiękniejsza wiadomość. Z serca dziękujemy" – napisano. Do wpisu fundacji załączono dokument podpisany przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Annę Goławską, datowany na 31 grudnia 2020 roku.

"W odpowiedzi na apel Fundacji Koalicja dla Wcześniaka z dnia 29 grudnia 2020 r., w którym uzasadnia prośbę o dodanie rodziców wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka do tzw. grupy +0+ do szczepień przeciwko COVID-19. Uprzejmie informuję, że wskazana grupa zostaje dołączona do szczepień" – napisała minister Goławska.

Ministerstwo Zdrowia zastrzegło, że rodzice powinni być zaszczepieni w szpitalu, w którym przebywa dziecko lub zgłoszeni przez szpital do szczepienia w innej placówce, zgodnie z tą samą procedurą, według której zgłaszani są pracownicy medyczni.

W minioną niedzielę rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

