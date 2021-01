Dworczyk chwali organizację szczepień. "To dobowy rekord"

Od poniedziałku trwają szczepienia populacji, a grupa zero otrzymuje drugą dawkę szczepionki na koronawirusa. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował we wtorek, że drugą dawkę przyjęło 99,9 tysiąca medyków. - We wtorek we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobowy rekord od początku procesu szczepień w Polsce – poinformował na Twitterze we wtorek wieczorem szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Z danych zamieszczonych we wtorek (godz. 11.30) na rządowej stronie internetowej gov.pl., wynika, że w Polsce wykonano dotąd 776 987 szczepień, co daje średnio dziennie 67 743 zastrzyki. - Narodowy Program Szczepień to najważniejsze wyzwanie, jakie stoi aktualnie przed państwem polskim, to kwestia ponad wszelkimi podziałami politycznymi – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się we wtorek rano z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie szczepień. W spotkaniu uczestniczyli także minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk i główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Szczepienia na Covid-19. Padł dobowy rekord szczepień w Polsce

Po spotkaniu Dworczyk oświadczył, że "poza Konfederacją wszyscy stawiamy sobie ten sam cel, czyli sprawne zaszczepienie jak największej części populacji w naszym kraju – to jest jedyny sposób, żeby walczyć z pandemią". Wspomniał, że pojawiła się "ciekawa propozycja posła (europosła KO, Bartosza) Arłukowicza na temat podawania szczepionek osobom leczonym onkologicznie".

Na pewnym etapie, kiedy tych szczepionek będzie więcej, wydaje nam się, że jest do wykorzystania ten pomysł – powiedział szef KPRM. Dworczyk oświadczył, że obecnie ogranicza nas dostępność szczepionek. - Dzięki systemowi, który został przygotowany, możemy wykonywać wiele milionów szczepień miesięcznie. Dzisiaj, niestety, każdy punkt szczepień może otrzymać tylko 30 dawek na tydzień, bo mamy ograniczony dostęp do szczepionek – dodał pełnomocnik rządu.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w naszym kraju 27 grudnia 2020 r. W pierwszej kolejności szczepiony jest personel medyczny i niemedyczny placówek leczniczych, rodzice wcześniaków, a od 25 stycznia dołączyły do nich osoby powyżej 70 lat. Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 mln Polaków.

