Seniorzy od rana we wtorek protestują przedd Kancelarią Premiera w Warszawie. - Mój punkt szczepień znajduje się 157 kilometrów od Warszawy - żaliła się reporterowi Radia ZET jedna z uczestniczek demonstracji. Starsi obywatele wskazywali na absurdy, wynikające ze sposobu organizacji programu szczepień w Polsce.

Seniorzy protestują przedd Kancelarią Prezesa Rady Ministrów we wtorek. Wielu z nich musi udać się w bardzo daleką podróż, by otrzymać szczepionkę na koronawirusa. – My seniorzy też jesteśmy opozycją i to nas dotyczą szczepienia – mówili naszemu reporterowi Jackowi Czarneckiemu, który był na miejscu i relacjonował całe wydarzenie. Starsi obywatele mają zarzuty wobec organizacji szczepień. – Wszyscy jesteśmy po siedemdziesiątce i wszyscy mamy punkty szczepień oddalone o 100 i ponad 100 kilometrów od Warszawy – mówili Radiu ZET.

Wysunęli też postulat, skierowany do ministra Michała Dworczyka: - Chcieliśmy prosić go o bon turystyczny szczepionkowy dla seniorów, który by pokrył nam koszty przejazdów – mówiła jedna z protestujących kobiet.

Jeszcze inna uczestniczka protestu w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że nie wie, jak zorganizować sobie dojazd do wyznaczonego punktu szczepień. – To jest mój punkt szczepień, 157 kilometrów od Warszawy – mówiła. – Nie wiem jak tam dojadę, ale mam jeszcze trochę czasu – dodała. - Chciałbym się zaszczepić w Warszawie, a nie jeździć do Radomia – relacjonował jeden ze strajkujących seniorów. Protest odbywał się pod KPRM akurat gdy w budynku odbywało się spotkanie przedstawicieli rządu z opozycją w sprawie organizacji szczepień.

Przypomnijmy, że uwagę na wady systemu organizacyjnego szczepień zwracali już wcześniej uwagę politycy opozycyjni. Np. w poniedziałek w całym województwie małopolskim zaszczepiono tylko jedną osobę. Jak twierdzi rząd, opóźnienia w szczepieniach wynikają ze wstrzymania dostaw preparatu przez firmy go produkujące. Po spotkaniu z opozycją minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że rozmowa na ten temat "była burzliwa".

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na wtorek rano przedstawicieli klubów parlamentarnych i sił politycznych na dyskusję ws. Narodowego Programu Szczepień. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: PiS, KO, Lewicy, PSL oraz Konfederacji. Podsumowując przed południem spotkanie minister zdrowia powiedział też, że zdania na temat luzowania restrykcji są ściśle podzielone. - Dzisiaj ta rozmowa była rozmową bardzo burzliwą, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że te przedstawiane stanowiska były bardzo różne, nie tylko między nami a opozycją, ale różne wewnątrz opozycji - powiedział szef resortu zdrowia. Dodał, że te różnice dotyczyły szczególnie podejścia do obostrzeń. Część opozycji na przykład wskazywała na konieczność ich luzowania. - Z drugiej strony mieliśmy głosy, które mówiły o tym, by przedłużyć istniejące regulacje do połowy lutego - zaznaczył Niedzielski.

Równocześnie minister podkreślił, że rząd podejmuje cały czas debatę i rozmowy na temat programu szczepień. Przypomniał o tym, że w ostatnich tygodniach rząd przekazywał taką informację na posiedzeniach senackiej i sejmowej komisji zdrowia, a w ubiegłym tygodniu w czasie plenarnego posiedzenia Sejmu odbyła się również dyskusja na ten temat.

RadioZET.pl/RadioZET/Jacek Czarnecki/PAP