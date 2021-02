Czarnek zdradził, kiedy mogą zakończyć się szczepienia nauczycieli. "Idą dobrze"

Szczepienia nauczycieli idą dobrze – ocenił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jego zdaniem w tym tempie nauczyciele będą zaszczepieni do 10 marca, co mogłoby stworzyć szanse na ewentualne decyzje o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

Przemysław Czarnek był gościem programu "To nas dotyczy" w TVP3 Lublin. Minister edukacji i nauki podczas wywiadu powiedział, że rejestracja nauczycieli chętnych do zaszczepienia "przebiegła błyskawicznie".

- Idą również dobrze szczepienia nauczycieli, z jakimiś drobnymi, jak słyszę, potknięciami, ale to się dzieje na froncie walki zawsze w służbach medycznych. Tu trzeba służbom medycznym bardzo podziękować za sprawność w przeprowadzaniu tych szczepień – przekazał.

Jesteśmy przekonani, że w tym tempie do 10 marca będziemy w stanie zaszczepić wszystkich nauczycieli, którzy się zarejestrowali do szczepień, a to jest szansa na łatwiejsze decyzje – już po 10 marca – o powrocie do szkół wyższych klas (niż I-III), jeśli oczywiście nasza odpowiedzialność społeczna doprowadzi do wyhamowania tej trzeciej fali i zahamowania dynamiki wzrostów i ewentualnie spadków dziennych zakażeń koronawirusem Przemysław Czarnek

Minister podkreślił, że trzecia fala pandemii dotarła do Polski. Jego zdaniem sytuacja się pogarsza, ale jest jeszcze dość stabilna. - Trzecia fala pandemii koronawirusa jest faktem i w związku z tym nie możemy na razie myśleć o tym, żeby do szkoły wróciły inne roczniki poza klasami I-III – stwierdził.

- Co więcej, musimy zachować my wszyscy, i o to apeluję, maksimum odpowiedzialności społecznej i stosować się do rygorów, do obostrzeń po to, żeby umożliwić dalszą naukę w systemie stacjonarnym dzieciom w klasach I-III, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, jaka wydarzyła się w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie służby Ministerstwa Zdrowia były zmuszone do tego, żeby rekomendować nam wyłączenie nauczania stacjonarnego w klasach I-III na co najmniej tydzień bądź dwa tygodnie – podsumował.

Koronawirus w Polsce. Klasy I-III uczą się stacjonarnie. Jest jeden wyjątek

18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie.

W woj. warmińsko-mazurskim - gdzie odnotowano największy wzrost zakażeń - zgodnie z wprowadzonymi od soboty nowymi obostrzeniami nastąpi powrót do nauczania zdalnego w klasach I-III.

RadioZET.pl/PAP