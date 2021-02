Szczepienia przeciw COVID-19. Od poniedziałku ruszają zapisy dla nauczycieli

Szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli ruszą w piątek. Od poniedziałku 8 stycznia każdy z nich może się zarejestrować. Nauczyciel chęć szczepienia powinien zgłosić do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony. Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, ma zgłosić chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli. Rusza rejestracja

W pierwszej kolejności zaszczepieni mają być ci nauczyciele, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kadra kierownicza pedagogiczna tych szkół i placówek.

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek od poniedziałku w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w "Strefie Pracownika" będą mieli dostępny formularz zgłaszania nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekaże też dyrektorom dokładną instrukcję zgłaszania pracowników w strefie dla zalogowanych SIO oraz szczegółową procedurę procesu szczepienia krok po kroku.

W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach. Jak wyjaśnia resort edukacji, tempo szczepień będzie zależało od dostaw szczepionek do Polski. Dyrektor szkoły lub placówki będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy 10 lutego br. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do MEiN.

Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego (nazwa szpitala i jego adres będą widoczne w formularzu). Będzie to szpital znajdujący się w najbliższej okolicy danej szkoły i placówki. W momencie dostarczenia szczepionki, szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie. Dyrektor przekaże te informacje nauczycielom. Szczepienia rozpoczną się w piątek 12 lutego. Jadąc na szczepienie, w wyznaczonym dla niego terminie, nauczyciel musi wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

W poniedziałek 8 lutego ruszą też zgłoszenia na szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej. Ci spośród nich, którzy będą chcieli się zaszczepić - podobnie jak nauczyciele - muszą to zgłosić do dyrektora placówki, w której pracują.

RadioZET.pl/PAP