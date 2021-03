Rząd zmienia harmonogram szczepień. AstraZeneca też dla młodszych roczników

Rząd zmienia harmonogram szczepień. - Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu rejestracji na szczepienia kolejnych grup wiekowych. We wtorek zaczynamy rejestrację osób urodzonych od 1957 r. do 1961 r. - poinformował w sobotę po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla młodszych roczników zostaną przyspieszone. Decyzja podyktowana jest rezygnacją kolejnych osób ze szczepień preparatem AstraZeneca. Nowe ustalenia przekazał na sobotniej konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Szczepienia AstraZeneką. Rusza rejestracja dla młodszych roczników

- Już we wtorek od 6 rano zaczynamy rejestrację kolejnych pięciu roczników, czyli osoby, które urodziły się pomiędzy 1957 r. a 1961 r. będą mogły się zarejestrować - oświadczył minister. Dworczyk poinformował, że w ostatnich dniach liczba osób rejestrujących się na szczepienia AstrąZeneką spadła o kilkadziesiąt procent. Wzrosła natomiast liczba osób, które mimo umówienia się na szczepienie tym preparatem, nie przyszły - powiedział.

Mamy kilkaset tysięcy szczepionek, które leżą w punktach szczepień i które nie zostały wykorzystane, bo pacjenci się nie zjawili. Apelujemy do wszystkich, żeby kierować się wytycznymi lekarzy, naukowców i żeby się szczepić - im szybciej zaszczepimy jak największą część polskiej populacji, tym szybciej wrócimy do normalności Szef KPRM Michał Dworczyk

Michał Dworczyk podkreślił, że polski rząd nie uległ panice i nie zawiesił szczepień szczepionką AstryZeneki. - Rekomendacja pozytywna do tego, by kontynuować szczepienia AstrąZeneką, spowodowała, że niemal wszystkie kraje wznowiły szczepienia tym preparatem. Niemniej jednak skutki paniki, która została wywołana w ostatnich dniach, widzimy we wszystkich krajach europejskich - podkreślił szef KPRM. Jak dodał, dotyczy to również Polski.

- Nie było żadnych przesłanek ze strony polskich lekarzy, polskich naukowców oraz instytucji zajmujących się bezpieczeństwem leków, żeby wstrzymać te szczepienia, dlatego podjęliśmy właśnie takie decyzje - podkreślił. Jak dodał, ich słuszność potwierdził ostatni komunikat Europejskiej Agencji Leków.

RadioZET.pl/PAP